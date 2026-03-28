Triunfo de La Scaloneta ante la Sub-20: Lionel Scaloni les dio rodaje a los que no jugaron contra Mauritania
Los futbolistas de la selección argentina que no sumaron minutos o que tuvieron muy poca acción en el ajustado 2-1 de este viernes por la noche frente a Mauritania, disputado en la Bombonera, realizaron este sábado por la mañana un ensayo formal de fútbol frente a la selección Sub 20 que dirige Diego Placente.
El entrenamiento se llevó a cabo en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, y consistió en un partido de dos tiempos de 40 minutos. La idea principal de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico fue que los jugadores sin rodaje reciente pudieran tener contacto real con la competencia.
El encuentro terminó 1-0 en favor de la Mayor, con un gol de José Manuel López, tras una buena jugada colectiva, según consignó el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.
En el primer tiempo, la selección mayor formó con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Gianluca Prestianni, José López y Nicolás Paz.
En la segunda mitad ingresaron Máximo Perrone, Franco Mastantuono, Gianluca Simeone, Gabriel Rojas, Tomás Palacios y Juan Musso, quien en la primera mitad había atajado para la Sub 20.
Además del arquero de Atlético de Madrid -que aprovechó para tener un poco de acción-, Placente puso en cancha Nicolás Blanco, Ignacio Ovando, Tomás Palacios (luego entró Matías Satas), Santiago Zampieri; Tomás Aranda, Tobías Andrada, Cristian Gallardo; Ian Subiabre, Valentín Dávila y Giovanni Cantizano.
La práctica le permitió a Scaloni sostener el trabajo táctico y físico, además de observar de cerca a futbolistas que pelean por un lugar en la lista de 26 que irá al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.
Para quienes habían jugado más de la mitad del amistoso ante Mauritania, la jornada fue distinta: realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, con foco en la recuperación y pensando en el próximo compromiso.
Argentina volverá a presentarse el martes 31 de marzo, otra vez en la Bombonera, cuando enfrente a Zambia en un nuevo amistoso de esta fecha FIFA. El plantel continuará con su preparación rumbo al amistoso ante Zambia.
Este domingo será jornada libre, mientras que el lunes los jugadores deberán concentrar desde las 11 de la mañana. Está prevista una práctica y una conferencia de prensa de Scaloni, con horarios a confirmar.