Tristeza no tiene fin: Alberto Fernández confesó que ofreció a la selección argentina ir a la Casa Rosada sin estar él pero no pudieron llegar por la cantidad de gente
Alberto Fernández, presidente de la Nación durante 2019-2023, cuyo mandato coincidió con la consagración de la selección argentina en Qatar 2022, reveló que en la celebración había invitado al plantel a la Casa del Gobierno sin su presencia: “Yo les ofrecí a los jugadores de la selección que vayan a la Casa Rosada sin mí en el festejo por el Mundial”.
En 1978 y 1986 había sido tradición que los futbolistas fueran recibidos por los mandatarios y saludaran desde el histórico balcón. Pero en 2022, Fernández fue el único que no pudo recibir a los campeones del mundo.
En diálogo con Se Viene, el expresidente explicó que la imposibilidad de concretar la visita no tuvo que ver con decisiones políticas, sino con el desborde absoluto de la caravana: “Nunca pudieron llegar porque no podían avanzar de la cantidad de gente que había”.
Por otro lado, reconoció que: “No sé si habían aceptado la propuesta, yo lo ofrecí. Si no querían estaba perfecto. Yo no jugué el partido, los campeones son Scaloni, Messi, Aimar, no yo”.
El 20 de diciembre de 2022, dos días después de la final en Qatar, la selección celebró el título con una movilización histórica en Buenos Aires. Se estima que cinco millones de personas se volcaron a las calles, autopistas y puentes para saludar al plantel. La magnitud de la convocatoria forzó cambios continuos.
En Villa Lugano, incluso, varios hinchas se arrojaron desde un puente para intentar caer en el micro descapotable, lo que llevó a las autoridades de seguridad a evaluar riesgos más altos de lo previsto.
Finalmente, pasadas las cuatro horas del recorrido, se resolvió interrumpir la caravana y evacuar al plantel en helicópteros desde Parque Roca. Los jugadores regresaron a Ezeiza sin haber podido detenerse en un punto fijo para ofrecer la copa a los hinchas ni acercarse a la Casa Rosada, y aquel festejo que había sido tradición en otros mundiales quedó trunco por la magnitud extraordinaria de la celebración popular.