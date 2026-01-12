Tres heladerías argentinas entre las mejores del mundo: Cadore fue elegida la número uno de Sudamérica
El ranking anual de Taste Atlas incluyó a tres heladerías argentinas entre las 100 mejores del mundo, con un destaque especial para Cadore, que alcanzó el cuarto puesto global y se consolidó como la mejor heladería de Sudamérica. En la prestigiosa clasificación también se ubicaron Rapanui y Scannapieco, reafirmando el lugar de Argentina en la élite del helado artesanal.
Los dos primeros lugares del ranking quedaron en manos de las históricas heladerías italianas Vivoli y Baliani, mientras que el tercer puesto fue para Angelo Brocato, de Estados Unidos. En ese contexto, Rapanui y Scannapieco lograron ingresar al Top 50, ocupando las posiciones 24 y 47, respectivamente.
La destacada performance de Cadore tiene raíces profundas. La historia de la heladería comenzó en Cibiana di Cadore, un pequeño pueblo de apenas 441 habitantes ubicado en la provincia italiana de Belluno. Allí nació Silvestre Olivotti, quien llegó a la Argentina en 1947, escapando de la guerra, como tantos inmigrantes italianos de la época.
Una década más tarde, en 1957, Olivotti inauguró junto a su esposa Delia Saladino la heladería Cadore, que con el paso del tiempo se convirtió en un emblema del helado artesanal. Hoy, el local está ubicado sobre la Avenida Corrientes, una de las arterias más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, y su reconocimiento traspasa fronteras.
El ranking de Taste Atlas es una clasificación global de comidas y productos gastronómicos elaborada por una plataforma que funciona como una “enciclopedia de sabores”. Sus listados se construyen a partir de calificaciones de usuarios reales, lo que le otorga un fuerte respaldo internacional y posiciona a las marcas seleccionadas entre las más valoradas del mundo.