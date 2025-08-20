Tres empresas presentaron ofertas para construir una calzada sumergible en Feliciano
La Dirección Provincial de Vialidad realizó la apertura de sobres para la construcción de una calzada sumergible sobre el Arroyo Mulitas, también conocido como Pozo Ju, en el acceso a Chañar desde la Ruta Provincial Nº1 (San Víctor). En el acto, que contó con la presencia del subadministrador de Vialidad, Alfredo Bel, y la senadora provincial Gladys Domínguez, se dieron a conocer tres propuestas económicas.
La legisladora valoró la importancia de la obra, al remarcar que “comunica dos comunas como San Víctor y Chañar y brindará soluciones para la transitabilidad en días de lluvias. Hubo tres oferentes así que en los próximos días tendremos novedades de esta obra tan esperada por los vecinos y productores”.
En cuanto a otras mejoras viales en la zona, Domínguez destacó el avance del enripiado de la Ruta 28, señalando que “los caminos en buen estado se traducen en mayor producción pero también salud, seguridad y educación”.
El proyecto prevé la construcción de una calzada sumergible de 6,40 metros de ancho, con una sección de escurrimiento compuesta por cinco conductos rectangulares de 2,50 metros de alto por 2,00 de ancho, ejecutados in situ en hormigón armado. La obra contempla además muros de contención, losas de escurrimiento, protección de taludes y losas de aproximación de 9 metros.
Con esta infraestructura, se garantizará la transitabilidad del camino ante precipitaciones de mediana intensidad, mientras que, en caso de lluvias extraordinarias, el agua podrá pasar sobre la calzada, asegurando la conexión de los propietarios de la zona en todo momento.
Del acto participaron también el coordinador general de Conservación, Alejandro Lui, el director a cargo de Despacho, Joaquín Gómez, y representantes de las firmas oferentes.