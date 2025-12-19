Tres dramáticos casos en una semana… Hallan muerto en Mendoza a otro soldado del Ejército argentino
Facundo Gabriel Lima, un soldado voluntario del Ejército fue hallado muerto luego de dispararse en su casa en Las Heras, Mendoza, en el tercer caso de este tipo en una semana tras los dos hechos ocurridos en la Quinta de Olivos y la provincia de Corrientes.
En la vivienda no había indicios de la participación de un tercero por lo que la principal hipótesis de investigación apunta a un suicido, aunque todavía resta el resultado de la autopsia y las pericias pertinentes.
En el lugar había un arma que era del padre de Lima, y que sería la que utilizó para quitarse la vida. Tras el hallazgo, tomó intervención la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, que se encuentran a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
A través de un comunicado, el Ejército Argentino informó que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”.
En el comunicado, el Ejército expresó su profundo pesar por lo ocurrido y acompañó en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado.
El trágico episodio se produce en un contexto especialmente sensible para la fuerza. Ocurre pocos días después del suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos y del fallecimiento de un suboficial del Ejército Argentino, quien también fue hallado sin vida en el cuartel militar de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. La sucesión de estos hechos generó preocupación y dolor dentro del ámbito castrense.
Las autoridades judiciales continúan con las diligencias de rigor, mientras el caso conmueve tanto a la comunidad militar como a la sociedad mendocina.