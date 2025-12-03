Tres bloques se unen y forman el interbloque “Unidos” para negociar con el oficialismo
En un movimiento estratégico dentro de la Cámara de Diputados, los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI resolvieron conformar un nuevo interbloque denominado “Unidos”. La decisión fue comunicada formalmente al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
La creación del interbloque responde a la necesidad de coordinar posiciones y fortalecer la capacidad de negociación con la bancada de La Libertad Avanza, que requiere apoyo externo para avanzar con su agenda legislativa.
La comunicación oficial al titular de la Cámara fue firmada por los referentes de las bancadas: Gisela Scaglia, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro.
La unificación de estos espacios apunta a consolidar un ámbito de diálogo y articular acuerdos en el inicio de la nueva gestión legislativa.