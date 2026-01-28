Tres abogados entrerrianos presentaron un hábeas corpus contra un DNU que habilita a la SIDE a realizar detenciones
Los abogados Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos presentaron una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia Federal de Paraná, con el objetivo de frenar los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
La presentación judicial cuestiona de manera directa las nuevas facultades otorgadas a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), al considerar que el decreto introduce cambios que vulneran garantías constitucionales básicas y afectan derechos fundamentales de la ciudadanía.
El eje central del planteo radica en que la normativa habilita a agentes de inteligencia —cuyas identidades y funciones son secretas por ley— a realizar aprehensiones de personas, ya sea en situaciones de flagrancia o bajo el argumento de proteger sus propias operaciones. Para los letrados, esta atribución implica transformar a un organismo de inteligencia en una fuerza de seguridad con poder de policía, una facultad que la Constitución Nacional prohíbe expresamente.
En el escrito, los abogados calificaron la medida como una “amenaza real y concreta” a la libertad ambulatoria de toda la población. Advirtieron que, al operar de forma encubierta en todo el territorio nacional, los agentes podrían interceptar o demorar ciudadanos sin orden judicial escrita, vulnerando el debido proceso y el derecho constitucional a circular libremente.
Asimismo, el hábeas corpus solicita que se declare la inconstitucionalidad del DNU, al sostener que el Presidente no puede legislar mediante decretos en materias que afectan la libertad personal y el derecho penal. Según argumentaron, este tipo de regulaciones solo pueden ser debatidas y aprobadas por el Congreso de la Nación, en el marco de la división de poderes y en consonancia con los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Fuente: APFDigital