Tremendo furcio de Caputo al hablar sobre la gestión económica del Gobierno: “El presidente Menem”
El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un desliz este viernes al referirse a la gestión económica del actual Gobierno. Durante una entrevista en un canal de noticias, confundió al presidente Javier Milei con Carlos Menem al afirmar: “De acá al final del mandato del presidente Menem… el presidente Milei… la economía crecerá 20%”.
Toto Caputo venía tirando números inventadísimos y se mandó EL fallido
"Eso implicaría que de acá al final del mandato del presidente MENEM….EEEEM MILEI la economía va a haber crecido VEINTE PORCIENTO" pic.twitter.com/pCzyxHx4MZ
— PAMPA (@Pampa139) March 13, 2026
La corrección llegó rápidamente, pero el incidente generó revuelo. En la misma intervención, el funcionario defendió el rumbo económico y se refirió a la gestión actual, aunque el error de mencionar primero a Menem fue notable, según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.
Caputo también abordó el tema de la inflación, indicando que tardará en reducirse debido a los “coletazos” del año anterior, en gran parte por la tensión electoral y las críticas de la oposición. Asimismo, descartó cualquier tensión con el sector empresario a raíz de las críticas que había realizado el presidente hacia Paolo Rocca durante la Argentina Week.