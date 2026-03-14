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Tremendo furcio de Caputo al hablar sobre la gestión económica del Gobierno: “El presidente Menem”

Redacción | 14/03/2026 | Destacadas, Política | No hay comentarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un desliz este viernes al referirse a la gestión económica del actual Gobierno. Durante una entrevista en un canal de noticias, confundió al presidente Javier Milei con Carlos Menem al afirmar: “De acá al final del mandato del presidente Menem… el presidente Milei… la economía crecerá 20%”.

 

La corrección llegó rápidamente, pero el incidente generó revuelo. En la misma intervención, el funcionario defendió el rumbo económico y se refirió a la gestión actual, aunque el error de mencionar primero a Menem fue notable, según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

Caputo también abordó el tema de la inflación, indicando que tardará en reducirse debido a los “coletazos” del año anterior, en gran parte por la tensión electoral y las críticas de la oposición. Asimismo, descartó cualquier tensión con el sector empresario a raíz de las críticas que había realizado el presidente hacia Paolo Rocca durante la Argentina Week.

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