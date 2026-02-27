Travesía de más de 800 km para defender el río Paraná y sus humedales
Del 7 al 21 de marzo se realizará la travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales”, una remada de más de 800 kilómetros que partirá desde Puerto Las Palmas y finalizará en Rosario, en la víspera del Día Mundial del Agua. La iniciativa convoca a organizaciones sociales, ambientales y comunidades costeras a movilizarse “en defensa del agua, la vida y la soberanía”.
La travesía tendrá como eje la defensa del río Paraná y de su sistema de humedales, y recorrerá diversas localidades ribereñas donde se realizarán banderazos, radios abiertas y festivales para visibilizar la problemática ambiental.
Los organizadores indicaron que la movilización surge en rechazo al proyecto de dragado del río Paraná a 44 pies sin estudio de impacto ambiental. En ese sentido, el referente ambiental Luis “Cosita” Romero advirtió: “Quieren dragarlo a 44 pies sin estudio de impacto ambiental. Quieren reprivatizarlo y entregarlo a manos extranjeras. Porque quieren convertirlo en una autopista para buques gigantes a costa de secar nuestros humedales. Pero el Paraná no es una hidrovía, es nuestro río”.
Denuncias por privatización y presencia extranjera
Romero sostuvo que “lo que se está dando es nuevamente una nueva entrega de nuestro río Paraná”, y alertó sobre una posible privatización del sistema fluvial que impactaría en toda la cuenca.
Asimismo, cuestionó la participación de empresas privadas y la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en proyectos vinculados al aprovechamiento del río. “Empresas privadas se van a apropiar del río Paraná. También allí está el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos haciéndose cargo del aprovechamiento y uso integral del río Paraná. Nos parece vergonzoso todo lo que nos sucede, este saqueo a todos nuestros recursos naturales en nuestra Argentina”, afirmó.
El activista también criticó el acompañamiento político a estas iniciativas: “Hay una predisposición de todos los políticos que acompañan esta mirada de no importarle nada, de seguir entregando tanto sean los hielos continentales como los glaciares. Nosotros nos vamos a expresar a partir del 7 de marzo con una travesía”.
Impacto ambiental y sistema de humedales
El referente ambiental explicó que la profundización prevista busca permitir el ingreso de buques de ultramar, lo que implicaría una canalización del río y modificaciones en su dinámica natural.
“Lo que se quiere hacer en el río Paraná es una profundización para que puedan ingresar barcos de ultramar. Hacemos todo al revés, cuando en realidad lo que tenemos que pedir es que los barcos se adapten al río y no adaptar el río a los barcos”, señaló.
Romero advirtió además sobre las consecuencias ecológicas que podría tener el dragado, al afectar el sistema de humedales que se extiende desde el Río de la Plata hasta el Pantanal de Mato Grosso. “Si se profundiza el río Paraná, se retira el agua del valle aluvial, comprometiendo seriamente la ecología y a toda esta rica biodiversidad que depende del agua”, indicó.
También remarcó que “aquí está en juego la vida de miles de personas que dependen de este río Paraná”, y confirmó que durante la travesía visitarán localidad por localidad con actividades organizadas por las propias comunidades.
Convocatoria a la participación
Por su parte, la referente ambientalista Marta Arriola sostuvo que “es un momento crítico, pero somos también hombres y mujeres de esperanza, porque hay todavía margen para seguir luchando”.
En ese sentido, recordó que el río Paraná es el principal curso de agua de la cuenca del Plata y citó al Papa Francisco al señalar que “todo está conectado. Hacer un daño a este río es hacer daño a toda la cuenca”.
La campaña “Remar contra Corriente” se extenderá durante todo marzo y se articulará con organizaciones de América Latina y el Caribe, en coordinación con la red Justicia y Paz en la Patria Grande.
Finalmente, los impulsores invitaron a sumarse a la travesía en kayak en distintas etapas del recorrido o participar de las actividades organizadas en las ciudades ribereñas. “La lucha es judicial, es en el agua y es en las comunidades. El Paraná nos necesita y lo vamos a defender”, concluyeron.