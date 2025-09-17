Trató de mentiroso y “mala persona” a Caputo: El vicerrector de la UBA mostró sus recibos de sueldo
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), respondió este miércoles a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había asegurado que cobra “seis veces más que yo” por su cargo como autoridad universitaria. “Lo que dice es falso”, afirmó Yacobitti en redes sociales, donde publicó además sus recibos de sueldo.
Caputo entró en un raid tuitero donde comenzó a comentar en su cuenta de la red social X diversas publicaciones donde se hablaba mal de la gestión económica del Gobierno nacional. Entre ellas, tomó un recorte de una entrevista a Yacobitti en A24, donde habló del reclamo de la comunidad educativa por mayor presupuesto para las universidades nacionales.
En ese marco, Caputo aseguró que el vicerrector de la UBA “gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos”. E ironizó: “Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…”.
@luisCaputoAR lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo.
Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada.
Continuará. https://t.co/phUCFgEnXi pic.twitter.com/lGdUSgLUQH
— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) September 17, 2025
Lejos de amilanarse, Yacobitti salió a responderle: “Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo”, señaló.
Y apuntó: “Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada”.
Yacobitti compartió dos imágenes de sus recibos de sueldo de agosto 2025: uno como vicerrector, cargo por el que cobró $ 1.817.751,34 netos, y otro por su rol como docente en la Facultad de Ciencias Económicas, por lo cual cobró $ 461.090,95 en mano.
Este cruce se da en el marco del conflicto que mantiene el Gobierno nacional con las universidades, luego de que el Congreso aprobara una ley de financiamiento educativo y el presidente Javier Milei la vetara. Este miércoles, la comunidad universitaria colmará el centro porteño para pedir a los diputados que volteen el veto en la cámara baja.
En ese marco, funcionarios del Gobierno iniciaron una campaña de desprestigio contra las universidades, al afirmar que la plata está pero se destina a sueldos millonarios de las autoridades.
Tal fue el caso del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, quien marcó hoy en su cuenta de X que “los rectores, quienes son los responsables de estas entidades y las administran, se vienen asignando a sí mismos aumentos por encima de la inflación desde que nosotros estamos en el Gobierno a pesar de haber congelado, junto con nuestros salarios, todas las partidas destinadas a salarios de autoridades”.
Es mentira que renunciaron 10 mil docentes, además sigo dando mis clases y salvo la izquierda violenta nadie me dice nada, si fuera por la izquierda nos matarían, no soportan la disidencia y el debate. https://t.co/AxlxUgunYI pic.twitter.com/wJ2vtcYyRU
— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) September 17, 2025
“Desvían fondos de otras áreas, porque tampoco nos brindan acceso para poder verificar esto, para mejorarse su propio sueldo y al mismo tiempo aparecen por televisión quejándose del sueldo de los demás. Es una situación un poco extraña. No veo a los secretarios generales de los sindicatos en los medios y sí veo a un vicerrector, ni siquiera veo a un rector o al presidente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)”, sentenció.
Y arremetió contra el rol de Emiliano Yacobitti: “Vemos a un líder del radicalismo, que es vicerrector, al frente de una movilización y no vemos a los que deberían ser quienes representen. Ya lo vimos en la marcha anterior”.
Asimismo, en una entrevista con Radio Rivadavia, Álvarez afirmó -sin dar nombres- que un rector universitario cobra 18 millones de pesos. “La gran mayoría de los rectores, 45 sobre 65 que hay, está en la banda entre los 10 y 15 millones de pesos mensuales”, indicó.
En tanto que Yacobitti, además de desmentir esas declaraciones, señaló en Radio La Red que “en las universidades, el 90% de los costos son salarios” y lamentó que “desde la última marcha universitaria hasta hoy, los salarios se actualizaron solo el 20%”.