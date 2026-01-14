Tras una serie de renuncias, el Gobierno designó nuevas autoridades en Yacyretá
El Gobierno nacional designó nuevas autoridades locales en el Directorio y del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tras haber aceptado una serie de renuncias, mediante el Decreto 15/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La administración de Javier Milei avanzó con cambios en los representantes argentinos que componen el órgano administrador de la central hidroeléctrica. En primera instancia, aceptó la dimisión de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo, para el cual había sido nombrado en febrero de 2024.
A pesar de dejar su puesto, Peña no se alejará del organismo, sino que pasa a ocupar un lugar como Consejero a partir del 12 de enero, “para completar un período de ley que vence el 31 de marzo de 2027”, según precisó la normativa analizada.
En el lugar que dejó vacante, asumirá Diego Luis Adúriz, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como consejero. Mismo rol ocupaba José Antonio López, que según consigna el texto oficial también presentó su renuncia.
Adúriz se hará cargo del directorio por Argentina luego de haber sido representante de CAMMESA y formado parte del grupo de asesores del Ministerio de Economía en 2024. Desde febrero del año pasado, integró el Consejo de la Central Hidroeléctrica y ahora estará al mando hasta enero de 2031.
En aquel entonces el presidente Milei conformó el equipo de cuatro representantes del país Consejo de Administración de la entidad con Ana Clara Almirón; Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, quienes aún continúan en funciones.
Al mismo tiempo, se designó como consejero a partir del 12 de enero de 2026, al licenciado en Relaciones Públicas Manuel Ignacio Chavarría Bertolami “por un período de ley que vence el 31 de agosto de 2026”.
Al explicar las modificaciones implementadas, el Ejecutivo indicó que “en virtud de las renuncias presentadas, y con el fin de garantizar el normal funcionamiento del organismo, deviene necesario aceptar esas renuncias y proceder a la designación de las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá”.
Los nuevos nombramientos se realizaron conforme al Tratado de Yacyretá, suscripto entre Argentina y Paraguay en 1973, y en cumplimiento de las normativas que rigen la integración y funcionamiento del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de la entidad.