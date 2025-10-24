Tras una oferta salarial “irrisoria”, trabajadores del PAMI lanzan un nuevo plan de lucha nacional
El frente sindical que agrupa a los trabajadores del PAMI anunció un plan de acción y medidas de fuerza que comenzarán el lunes 27 de octubre, luego de rechazar la oferta salarial del Gobierno nacional, a la que calificaron como “totalmente insuficiente”.
La propuesta presentada por las autoridades consistió en un incremento del 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, lo que fue considerado “irrisorio” por parte de los gremios, teniendo en cuenta que el sector lleva casi un año sin aumentos salariales.
Las organizaciones que integran el frente —la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI)— rechazaron de forma unánime la propuesta oficial.
Asambleas y paros progresivos desde el lunes
El plan de lucha comenzará con asambleas generales en todas las sedes del país el lunes 27 de octubre a las 12, mientras que el martes se realizará un cese de actividades de 12 a 14.
El miércoles, el paro se extenderá de 11 a 14, y el jueves los trabajadores cesarán actividades a las 12 y se movilizarán desde el edificio de Corrientes 655 hacia el Ministerio de Desregulación a las 13.30.
“La unidad de los trabajadores es el camino”, expresaron los gremios en un comunicado conjunto, convocando a “mantener la organización y la legalidad sindical” frente a un conflicto que “puede extenderse en el tiempo”.
Cabe recordar que el plan de lucha comenzó el 18 de septiembre, e incluyó tres jornadas de paro a fines de ese mes, en reclamo de una recomposición salarial urgente.
Un préstamo del BID para fortalecer al PAMI
En paralelo, el Gobierno nacional aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, destinado a fortalecer la gestión del PAMI.
El decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial autoriza al ministro de Economía y al secretario de Finanzas, o a los funcionarios que designen, a firmar el contrato con el organismo internacional, una vez aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID.
Según el informe técnico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el préstamo permitirá mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional, y avanzar hacia un modelo integral de atención.
Entre los objetivos centrales del programa figuran:
- Ampliar la cobertura para pacientes con hipertensión, diabetes y enfermedad renal.
- Reducir los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas vinculadas a cáncer de mama y colon.
El préstamo se financiará con un plazo de amortización de 25 años, 5 años y medio de gracia y una tasa de interés ajustada al índice SOFR, referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos.