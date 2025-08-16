Tras tres horas de reunión en Alaska, Trump y Putin abren la puerta a nuevas negociaciones
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, ofrecieron este viernes una conferencia de prensa conjunta tras mantener una reunión de tres horas en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage. El encuentro, bajo el lema “Persiguiendo la Paz”, se desarrolló con la presencia de sus delegaciones de alto nivel, desmintiendo la versión inicial de que sería a puertas cerradas.
WATCH: President Trump Holds a Press Conference After Meeting with Putin in Alaska – 8/15/25 pic.twitter.com/GI3JxmEU4G— RSBN(@RSBNetwork) August 15, 2025
Putin calificó las conversaciones como “constructivas y útiles”, destacando el clima de respeto mutuo. “Espero que el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania y que las capitales europeas acompañen este proceso sin generar obstáculos ni provocaciones”, señaló el mandatario ruso. Incluso sugirió que, si Trump hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden, el conflicto no habría estallado.
Por su parte, Trump se mostró cauto pero optimista: “Tuvimos una reunión productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo. No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”. Adelantó que se comunicará con Volodimir Zelenski y con los líderes de la OTAN, y advirtió que Estados Unidos impondrá sanciones económicas severas si no se registran avances en próximas rondas. Además, abrió la posibilidad de una segunda cumbre con la participación del presidente ucraniano.
Señales de acercamiento y gestos políticos
Putin valoró la construcción de una “relación de confianza” con Trump, mientras el expresidente estadounidense agradeció el tono del encuentro y dejó abierta la puerta a una futura reunión, posiblemente en Moscú. Analistas internacionales interpretaron esta cumbre como un gesto que permite a Rusia salir parcialmente de su aislamiento y a Trump posicionarse como potencial mediador en el conflicto.
El presidente ruso estuvo acompañado por Sergei Lavrov, Yuri Ushakov, Andréi Beloúsov, Antón Siluanov y Kiril Dmitriev, entre otros funcionarios. En la delegación estadounidense participaron, además de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, y los secretarios Scott Bessent (Tesoro), Howard Lutnick (Comercio) y Pete Hegseth (Defensa), junto a la jefa de gabinete Susie Wiles.
Reacciones desde Kiev
El gran ausente fue Volodimir Zelenski, quien advirtió que mientras se desarrollaban las negociaciones “los soldados rusos seguían matando”. Aun así, confió en que Trump pueda contribuir a una solución, al tiempo que informó sobre la recuperación de seis localidades tomadas por Rusia en los últimos días.
Kiev insiste en un alto el fuego inmediato e incondicional y en garantías de seguridad, mientras Moscú exige el reconocimiento de la anexión de Crimea y el control sobre Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, además del compromiso de Ucrania de no unirse a la OTAN ni recibir armas occidentales, condiciones que resultan inaceptables para el gobierno ucraniano.
La Casa Blanca había moderado las expectativas previas, señalando que Trump buscaba “escuchar y evaluar” a Putin antes de promover un eventual alto el fuego. Aunque no hubo un acuerdo formal, la reunión dejó abierta la puerta a nuevas negociaciones que podrían definir el rumbo del conflicto.