Tras su viaje a Estados Unidos, Milei retoma la campaña electoral mientras la recesión y la pérdida de apoyo complican a La Libertad Avanza
El presidente Javier Milei, tras su participación en la Asamblea General de la ONU y la negociación de un respaldo económico con el gobierno de Donald Trump, se prepara para liderar nuevamente la campaña electoral de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.
El mandatario libertario confirmó este viernes en sus redes sociales que visitará Tierra del Fuego el próximo lunes como parte de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
“Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura”, escribió Milei, cerrando con su slogan de campaña: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede“.
NOS VEMOS EN TIERRA DEL FUEGO.— Javier Milei (@JMilei) September 26, 2025
A NO AFLOJAR. A NO TIRAR EL ESFUERZO A LA BASURA.
LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! pic.twitter.com/m0BrZn0odt
Milei confía en que el rescate económico conseguido en Washington contribuya a mantener estable el mercado cambiario hasta los comicios, brindando un respiro a una gestión que atraviesa dificultades por la crisis de su programa económico y una serie de denuncias de corrupción, que también involucran a su hermana, Karina Milei.
El último sondeo de RDT Consultores revela un marcado avance de Fuerza Patria frente al debilitamiento de la alianza libertario-macrista. La consultora indicó que, tras meses de rezago, Fuerza Patria lidera, aunque por apenas 1,4 puntos sobre La Libertad Avanza.
El cambio de tendencia contrasta con los números de febrero, el pico de popularidad de Milei. En septiembre, la ventaja de La Libertad Avanza se redujo drásticamente: de 16,3 puntos de ventaja pasó a quedar 1,4 puntos abajo. A principios de 2025, la alianza oficialista tenía un 43% frente al 26,7% de Fuerza Patria; este mes, el oficialismo descendió al 35%, mientras el peronismo unido alcanzó 36,4%.
Entre las causas del retroceso se destaca la recesión económica, que afecta directamente al poder adquisitivo y el empleo, principales preocupaciones de la sociedad. Según RDT Consultores, “la recesión, con salarios rezagados desde 2023 y freno en el consumo, golpea a parte del núcleo social que Milei había conquistado con la promesa de un cambio rápido y dolor corto“.
Asimismo, la consultora señala que “la reducción de la inflación dejó de ser un valor diferencial: ahora el foco de preocupación de muchos votantes es el estancamiento y la pérdida de ingresos reales, lo que erosiona la credibilidad del programa económico y afecta a La Libertad Avanza en la intención de voto“.