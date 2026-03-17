Tras ser tildado de “mafioso” por Cristina Kirchner, el fiscal Stornelli contestó: “Es una reedición de argumentos antiguos”
El fiscal Carlos Stornelli contestó a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que las “apreciaciones” en su contra no son más que una “reedición de argumentos antiguos” y forman parte de “un operativo que fracasó”.
En diálogo con “Pan y Circo” por Radio Rivadavia, el funcionario judicial que llevó adelante la acusación en primera instancia dijo que no iba a “responder ese tipo de acusaciones”, luego de que la ex jefa de Estado dijera que tuvo “un manejo criminal de la figura del arrepentido” para llevar a declarar a empresarios en contra de ella con falsas denuncias.
“En el libro ‘Sinceramente’ ella ya decía todas estas cosas. Esto no es nuevo; por ahí la gente se olvidó, pero es una reedición de una serie de operaciones que han hecho en contra mío a lo largo de todos estos años. Es un operativo que fracasó, argumentos que fueron perdidosos en todas las instancias”, precisó Stornelli.
Stornelli señaló que no iba a “ponerse a polemizar con una persona que está padeciendo la desgracia de tener que estar sentada en ese juicio”.
“Acostumbro a no responder este tipo de cosas y mucho más cuando hay una desigualdad de armas. Ella es una persona que está defendiéndose y lo hará como le parece. En esa táctica de defensa hay apreciaciones sobre mi persona, mi trabajo y sobre personas que han fallecido y sobre cuestiones de la vida personal, sobre mi familia, que involucran a menores de edad. Yo no lo haría”, cuestionó.
Consultado sobre si coincide con la afirmación de Cristina Kirchner de que terminará sus días presa, el fiscal evitó arriesgar una opinión porque el juicio “está siendo llevado adelante” por otras personas.
“Tengo que ser respetuoso de quienes están siendo sometidos a proceso, respetando el principio de presunción de inocencia. Sería muy aventurado que yo pueda opinar más cuando el juicio está siendo llevado adelante no por mi persona”, manifestó.
Tampoco Stornelli quiso estimar cuánto podría durar la resolución de este juicio por la causa Cuadernos contra Cristina Kirchner. “Es un juicio largo. Se va a comer todo este año. No podría hacer un pronóstico. En el medio hay pruebas que se desisten. Depende de la dinámica que le ponga el tribunal”, comentó.