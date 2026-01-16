Tras reunirse con Trump, María Corina Machado dijo que asumirá la presidencia de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”
La dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que espera convertirse en presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”, según declaró en una entrevista televisiva difundida este viernes, luego de su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que definió como un encuentro de fuerte peso simbólico y político.
“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, expresó Machado en la entrevista grabada tras el encuentro con el mandatario estadounidense.
En ese contexto, la dirigente recordó que Delcy Rodríguez asumió la conducción interina del país luego de la captura y salida de Venezuela del exmandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que marcó un punto de inflexión en la crisis política venezolana.
El encuentro con Trump y el mensaje a Estados Unidos
Tras su paso por la Casa Blanca, Machado explicó que su visita tuvo como objetivo fortalecer los vínculos bilaterales y visibilizar el respaldo internacional a la causa venezolana. En declaraciones al medio estadounidense, subrayó que habló en representación de la ciudadanía.
“Fue una enorme responsabilidad porque lo hice en nombre del pueblo venezolano, que valora tanto lo que él ha hecho, no solo por la libertad del pueblo venezolano, sino también por todo el hemisferio”, sostuvo.
En esa línea, detalló cuál fue su principal planteo ante Trump: “Quise compartir con el presidente Trump mi profunda confianza en el pueblo venezolano. Somos personas que aman a Estados Unidos, que comparten valores, que admiran la fortaleza de sus instituciones y que desean vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad”.
Machado agregó que buscó transmitirle al mandatario “cuánta esperanza y apoyo existe hoy en Venezuela respecto a lo que está haciendo en nuestro país”, y destacó la importancia de trabajar de manera conjunta por la seguridad regional.
La entrega simbólica de la medalla del Premio Nobel
Uno de los momentos más destacados de la reunión fue cuando Machado entregó a Trump una medalla que representa el Premio Nobel de la Paz, gesto que realizó, según explicó, en nombre del pueblo venezolano.
“Él lo merece, y fue un momento muy emotivo. Decidí entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela”, señaló.
Para fundamentar su decisión, hizo referencia a un antecedente histórico: “Hace 200 años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, como homenaje a su lucha por la libertad en el continente”.
A pesar del gesto, el Instituto Nobel aclaró que el galardón es personal e intransferible, algo que Machado defendió apelando al valor simbólico del acto. “Así como Bolívar conservó aquella medalla hasta el final de sus días, dos siglos después el pueblo de Bolívar entrega al heredero de Washington una medalla como retribución por la lucha por la libertad en América”, afirmó.
Su futuro político y la idea de libertad
Consultada sobre el futuro de Venezuela, Machado fue categórica: “La libertad. Eso es lo que llegará para nosotros. Vamos a tener un país que será la envidia del mundo”.
En cuanto a su rol personal, sostuvo: “Quiero servir a mi país donde sea más útil. Tengo un mandato y lo tengo muy presente cada día. Asumirlo ha significado enormes riesgos y costos muy altos”.
La dirigente reafirmó su expectativa política con una frase que marcó el tono de la entrevista: “Creo que seré elegida cuando llegue el momento correcto como presidenta de Venezuela, la primera mujer presidenta”. Al resumir lo que viene para el país, respondió con una sola palabra: “Libertad”.
Mientras tanto, desde Washington, Trump descartó por ahora presionar por un cambio inmediato de régimen, aunque mantuvo contactos con Delcy Rodríguez en el marco de un eventual acercamiento bilateral.