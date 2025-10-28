Tras los comicios, la Iglesia pidió atender los “más frágiles” e instó a generar consensos y diálogo
La Conferencia Episcopal Argentina lanzó un comunicado para referirse a los resultados de las Elecciones de este domingo y, en un mensaje dirigido a los legisladores electos, pidió que “trabajen de manera incansable en busca de consensos y fortaleciendo el diálogo para el bien de todos”.
En el texto firmado por Marcelo D. Colombo, presidente del organismo y arzobispo de Mendoza, junto a otros miembros de la Comisión Ejecutiva, se destacó la jornada de comicios como una “expresión de la institucionalidad del país” y apuntaron que “no debería estar ausente el deseo de aportar juntos a la construcción de una patria donde todos tengan lugar para vivir y construir una existencia digna”.
Desde la Conferencia Episcopal, agregaron que el resultado de los comicios legislativos implica un compromiso renovado por el bien común y enfatizaron la necesidad de ponerle atención a los sectores más vulnerables y afectados por la desigualdad y falta de oportunidades.
“La verdadera victoria electoral siempre implicará un renovado compromiso con el bien común, especialmente con los más pobres y frágiles, con quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades”, expresaron.
A su vez, llamaron a los elegidos para ser parte del Poder Legislativo a trabajar en busca de consensos y “fortaleciendo el diálogo para el bien de todos”.