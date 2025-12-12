Tras los allanamientos en la finca vinculada a dirigentes de la AFA, apartan a Rafecas y la causa pasa al fuero penal económico
La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10 debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, y dejó así definitivamente fuera de la causa al juez federal Daniel Rafecas, quien había encabezado los allanamientos en la finca de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA.
El apartamiento de Rafecas se dio en el marco de un conflicto de competencia. El magistrado había decidido declararse incompetente y remitió el caso al fuero penal económico. Sin embargo, la jueza interina de ese fuero rechazó intervenir y devolvió el expediente, lo que derivó en la intervención de la Cámara.
La Sala I sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal, y remarcó que no existen elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, por lo que el expediente debe tramitarse ante la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero. El tribunal indicó, además, que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial.
La discusión sobre la competencia se profundizó luego de los allanamientos realizados por Rafecas en la finca ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, donde se hallaron 45 autos de lujo o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de Real Central S.R.L., la firma a través de la cual se habría adquirido el inmueble sin respaldo económico suficiente.
La propiedad, atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino en el marco de una investigación patrimonial, fue inspeccionada por seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.
El procedimiento incluyó la filmación integral del predio, fotografías en todas las áreas y el relevamiento y tasación de los vehículos y objetos suntuarios encontrados. Estas medidas formaron parte de la actuación de Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial ligado a dirigentes de la AFA.
En paralelo, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó este jueves la detención de Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas, en el marco de otra causa por presunto lavado de dinero que involucra a esa firma y también alcanza a la AFA.