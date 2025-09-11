Tras las elecciones bonaerenses, Bullrich admitió el fracaso: “Venimos de una derrota que implica un repensar”
El revés electoral sufrido por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde perdió por más de 14 puntos frente a Fuerza Patria pese a la alianza con el PRO, encendió las alarmas en el oficialismo. En ese marco, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteó que “sería bueno hablar con Mauricio Macri”.
Bullrich subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos con el PRO al remarcar que “si se hizo una alianza, estaría bueno que eso se muestre”. Consultada sobre su relación con el ex presidente —con quien mantiene un vínculo distante desde su ingreso al gabinete libertario— reconoció que aún no tuvo contacto, pero insistió en que “sería bueno en este momento hablar con él”. Hasta ahora, Macri no se pronunció sobre el resultado electoral.
En declaraciones a TN, la funcionaria también se refirió al armado legislativo entre LLA y el PRO en la Legislatura bonaerense. “Es algo que todavía no se ha conversado, pero la posibilidad de trabajar todos juntos y tirar para el mismo lado es lo más importante”, sostuvo. Y agregó: “Lo más importante son las ideas, las formas; si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir. Lo importante es votar y defender una idea”.
Respecto al impacto de la derrota, la titular de Seguridad admitió que el Gobierno atraviesa un momento delicado: “Estamos saliendo de un momento difícil, venimos de una derrota que implica un repensar”. En ese sentido, remarcó la necesidad de “corregir las cosas que no llegaron” y de acercar el plan de estabilización a los hogares argentinos.
Bullrich advirtió sobre los riesgos de interrumpir el programa económico: “Si no pasamos el momento de dificultad, vamos a volver al país de la inflación”. Y respaldó la estrategia oficial señalando que “muchos países tuvieron estos planes de estabilización y salieron de esto”.
Con vistas a los comicios nacionales de octubre, la ministra aseguró que la campaña libertaria buscará movilizar a quienes se ausentaron en las urnas: “Vamos a ir a buscar uno por uno a todos los que no nos fueron a votar”. Y enfatizó: “Es importante que ganemos para que los próximos dos años la gente pueda vivir los frutos del cambio”.
El Ejecutivo reconoce que los resultados de octubre serán determinantes para la composición del Congreso, clave para avanzar con las reformas de Javier Milei. En caso de no alcanzar mayoría, el oficialismo deberá seguir negociando apoyos como hasta ahora.
Tras el traspié electoral, el Gobierno activó una mesa política nacional encabezada por el Presidente y su hermana Karina Milei, que incluye a Patricia Bullrich, Manuel Adorni, Guillermo Francos y Luis Caputo, además de Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A la par, se conformó una mesa bonaerense ampliada al PRO, con el fin de redefinir la estrategia en el principal distrito electoral del país.