Tras la suba de la nafta, llegan aumentos a los supermercados: Las cadenas recibieron incrementos de entre 2% y 5%
En medio de la suba de la nafta por la escalada internacional del petróleo, empiezan a llegar nuevas listas de precios a las góndolas, pero la caída del consumo les pone un límite. El efecto cascada sobre los precios de los productos y servicios que tiene el encarecimiento de los combustibles –componente clave en la estructura de costos por el peso de la logística y distribución– esta vez tiene un margen acotado para convalidar subas considerables.
Algunos proveedores informaron, en su mayoría, aumentos en el rango de 2% y 3%. Destacan que algunos llegan a 5%, casos aislados que no pasaban incrementos, aseguran, desde hace meses.
En cambio, en el canal mayorista, son más altos. Según la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), llegaron incrementos de entre 2,5% en harinas y 9% en pomadas. En el medio, se ubicaron lácteos, alimentos de almacén, panificados, conservas, aceites y artículos de limpieza e higiene personal, entre otros.
“Se analiza constantemente la situación porque el consumidor está muy sensible”, señalaron en una alimenticia, mientras que en otra compañía reconocieron que analizan aplicar ajustes en abril, de forma trimestral, pero todavía no manejan una cifra y sumaron que se están discutiendo paritarias también.
La Asociación Supermercados Unidos (ASU) advirtió que el consumo viene ‘amesetado’ y que las cadenas están operando a pérdida, por lo que, en este escenario, en el rubro anticipan que aumentos más agresivos impactarían negativamente en los volúmenes.
En ese contexto, las empresas optan por ajustes moderados y segmentados, mientras crecen las promociones y descuentos para sostener las ventas.
A la caída del consumo, se suma la alta inflación de alimentos. Según el Indec, en febrero la de la categoría dio 3,3%, por encima del 2,9% que marcó el índice general. El aumento estuvo influenciado por el salto de la carne y las verduras.