Tras la captura de Maduro, Estados Unidos levantó las restricciones de vuelos en el Caribe
El Gobierno de Estados Unidos levantó a partir de las 00 de este domingo, hora de Washington, las restricciones al espacio aéreo en el Caribe que habían sido impuestas el sábado, tras el ataque lanzado por Washington contra Venezuela. La medida fue confirmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien informó que las limitaciones ya no rigen y que las aerolíneas fueron notificadas para reanudar sus operaciones.
“Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios”, anunció el funcionario a través de su cuenta en la red social X.
Las restricciones habían sido dispuestas durante la mañana del sábado por la Administración Federal de Aviación (FAA), que limitó el tránsito aéreo en el Caribe y sobre Venezuela “en apoyo al Departamento de Defensa” y con el objetivo de “garantizar la seguridad del público en vuelos”, según explicó el propio Duffy.
En la madrugada del sábado, EE.UU. lanzó un ataque contra distintos puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas, y capturó al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados por mar y por aire a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial por cargos de narcotráfico y otros delitos.
Como consecuencia del cierre del espacio aéreo, las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar cientos de vuelos en la región del Caribe. Las restricciones afectaron a compañías como American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines.
JetBlue informó que debió cancelar al menos 215 vuelos debido al uso del espacio aéreo por aeronaves militares. El destino más afectado fue Puerto Rico: en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla, al menos 357 vuelos se vieron alterados.
En Aruba, parte del Reino de los Países Bajos, se registraron otras 89 cancelaciones, muchas de ellas correspondientes a la aerolínea neerlandesa KLM.