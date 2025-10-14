Tras el mensaje de Trump a Milei, colapsan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street
Luego de la conferencia de prensa de Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, los bonos en dólares revirtieron las ganancias de la primera parte del día y las acciones argentinas pasaron a terreno negativo. No obstante, el riesgo país logró mantenerse por debajo de los 1000 puntos.
El dólar oficial había llegado al mediodía hasta los $1400, pero luego cerró a $1385 en las pantallas del Banco Nación (BNA), $10 por encima de la jornada previa. Los financieros, en tanto, aumentaron entre 2% y 3%.
Antes de la reunión entre Trump y Milei, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York operaban casi todas en verde. Sin embargo, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, que condicionó la ayuda al triunfo electoral de LLA, los números rojos volvieron a las pantallas.
Al cierre de la jornada, las pérdidas fueron encabezadas por Banco Supervielle (-8,1%), Central Puerto y Transportadora Gas del Sur, ambas con -6,3%; Galicia (-6%), y Loma Negra y Pampa Energía, con -5,8%.
Los bonos, por su parte, pasaron de verde a rojo, con caídas superiores a 7%. La peor parte se la llevaron el bonar a 2041 (-7,4%), el Bonar 2035 (-7,2%) y el Bonar 2038 (-6,5%).
Pese a ello, el riesgo país se ubicó por debajo de los 1000 puntos.
Los dólares financieros, en tanto, cerraron en alza. El contado con liquidación avanzó 2,5% y operó a $1475,34, mientras el MEP sumó 3,2% y finalizó a $1455.