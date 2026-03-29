Tras el brutal accidente de Bearman, la FIA defiende el reglamento 2026 y admite que podría introducir cambios
El violento accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón reavivó la polémica por el reglamento 2026 de la Fórmula 1, luego de que el británico de Haas se estrellara contra los muros al esquivar al Alpine de Franco Colapinto, con una diferencia de velocidad superior a los 80 km/h según medios especializados.
En ese contexto, la FIA difundió un comunicado oficial para intentar apaciguar el malestar de pilotos, equipos y fanáticos por la normativa técnica que rige a partir de 2026. “Tras el accidente en el que se vio involucrado Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y la contribución de las altas velocidades de aproximación al accidente, la FIA desea ofrecer las siguientes aclaraciones”, introdujo el organismo rector.
Luego, la entidad recordó que el reglamento 2026 está en revisión permanente. “Desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de debates continuos entre la FIA, los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, los pilotos y la FOM”, puntualizó.
En esa línea, subrayó que la normativa incluye márgenes de ajuste: “Por su propia naturaleza, este reglamento incluye una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía, que permiten su optimización basándose en datos reales”, remarcó la FIA.
Además, el comunicado destacó que se mantiene abierta la puerta a modificaciones. “La postura constante de todas las partes interesadas ha sido que se llevara a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes”, explicó el organismo.
En consecuencia, “se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”, añadió la FIA, aludiendo a los encuentros que mantendrá con las escuderías.
Por último, el ente con sede en París advirtió sobre los tiempos y la complejidad de cualquier retoque: “Cualquier posible ajuste, especialmente los relacionados con la gestión de la energía, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado”, sostuvo.
Y completó: “La FIA seguirá trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA. En esta fase, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más novedades a su debido tiempo”, concluyó.
El golpe de Bearman en Suzuka se produjo cuando el Haas se encontró con el Alpine de Colapinto antes de la curva 13. El argentino circulaba mucho más lento porque se había quedado sin la potencia eléctrica de la batería, lo que generó una diferencia de velocidad que, según trascendió, superó los 80 km/h.
El impacto del británico contra los muros fue de una violencia extrema: las fuerzas registradas superaron los 50G. Pese a ello, el equipo informó rápidamente que “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”, mientras que el portal The Race precisó que “sufrió hematomas en la rodilla”.
Entre las voces más duras contra la FIA se destacó Carlos Sainz, quien apuntó directamente a la falta de escucha hacia los pilotos. “Ese es el problema cuando solo escuchas a los equipos, que piensan que la carrera está bien porque tal vez se divierten viéndola por televisión”, cuestionó el español, citado por el medio británico.
Y advirtió: “Desde el punto de vista del piloto, cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir”, analizó Sainz, al poner el foco en los riesgos que genera la gestión de energía en pista.
El madrileño profundizó su reclamo y volvió a presionar a la Federación: “En cualquier caso, espero de verdad que nos escuchen y que se centren en los comentarios que les hemos dado, en lugar de escuchar únicamente a los equipos”, disparó.
En ese marco, el piloto de Ferrari planteó objetivos concretos: “Espero que elaboren un plan para Miami que mejore la situación y también un plan para el futuro a mediano plazo de estas regulaciones para seguir mejorándolas”, insistió.
Mientras tanto, la FIA dispondrá de todo abril sin actividad en pista, tras la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. Ese paréntesis será utilizado, según confirmó el propio organismo, para multiplicar las reuniones con las escuderías y seguir puliendo los aspectos del reglamento que hoy están bajo la lupa.