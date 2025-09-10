Tras el ataque a Doha, Israel ahora bombardea la capital de Yemen
Un día después de bombardear a la cúpula de Hamas, en Doha (Qatar), Israel llevaba a cabo este miércoles intensos ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, según informaron fuentes hutíes. No quedó claro de inmediato qué era el objetivo ni si hubo heridos.
Mientras, el Ejército israelí continuaba la toma de la ciudad de Gaza, donde sigue matando a decenas de civiles a diario y ha destruido una treintena de edificios esta semana.
Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud, dirigido por los hutíes, y el portavoz militar, el general de brigada Yahya Saree, confirmaron los ataques israelíes del miércoles en Saná. No hubo comentarios inmediatos por parte de Israel.
Israel ha lanzado oleadas de ataques aéreos en respuesta a los lanzamientos de misiles y drones de los hutíes contra Israel. Los hutíes, respaldados por Irán, afirman apoyar a Hamas y a los palestinos en la Franja de Gaza.
La presidenta de la Comisión Europea dijo el miércoles que solicitará sanciones y una suspensión parcial del comercio con Israel por la guerra en la Franja de Gaza.
La medida se suma al aislamiento global ya sin precedentes de Israel mientras lidia con las consecuencias de su ataque contra los líderes de Hamas en Qatar, aliado de Estados Unidos.
El propio Donald Trump no solo negó haber sido informado previamente por Israel sobre el ataque contra miembros de Hamas en Qatar, sino que también criticó la ofensiva.
“No estoy contento con toda la situación”, declaró Trump a los periodistas durante una inusual visita a un restaurante de Washington el martes por la noche.
Anteriormente, Trump aclaró en su cuenta en Social Truth que “la decisión de atacar a Qatar fue de Netanyahu”, no suya, y que la acción militar israelí lo tomó por sorpresa.
También afirmó que, en cuanto la Casa Blanca supo que la fuerza aérea israelí estaba llevando a cabo el bombardeo en Doha, ordenó “inmediatamente” a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, “que informara a los qataríes del inminente ataque, lo cual hizo, pero demasiado tarde para evitarlo”.
Por su parte, “el largo brazo de Israel actuará contra sus enemigos en cualquier lugar”, prometió el ministro de Defensa, Israel Katz.
“Todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre serán considerados plenamente responsables”, añadió en referencia al ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023, que desató la guerra de Gaza.