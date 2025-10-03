Tras allanamientos en Santa Fe y Entre Ríos, detienen al proveedor de fentanilo vinculado al fallecimiento de una persona en 2023
Tras tres meses de investigaciones, efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron en Rosario a un trabajador de un policlínico de PAMI, acusado de sustraer medicamentos de uso hospitalario para comercializarlos ilegalmente. El hombre también estaría vinculado al fallecimiento de una persona por sobredosis ocurrido el 9 de agosto de 2023.
La investigación se inició en julio de este año a pedido de la Fiscalía Federal Penal del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario y la Procaduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). El Escuadrón de Operaciones Antidrogas de GNA llevó adelante las pesquisas que derivaron en cinco allanamientos: tres en Rosario y dos en Concepción del Uruguay.
El Magistrado interviniente ordenó allanar el policlínico de PAMI, el domicilio del involucrado en Rosario y dos inmuebles de familiares en Entre Ríos.
Durante los procedimientos en Rosario, los gendarmes decomisaron:
- 6 ampollas de distintos fármacos (4 de fentanilo, una de Detenler Clorh y otra de Adrenalina Clorh).
- 24 frascos de 10 mg de Bromuro de Vercuronio.
- 24 gramos de marihuana.
- 98 jeringas.
- 5 comprimidos de Blokium.
- 2 blíster de Metformina Clorhídrico.
- 30 cajas con comprimidos de Furosemida.
En la sede de PAMI, los funcionarios hallaron documentación clave: recetas médicas de psicotrópicos y estupefacientes, registros de movimiento de fentanilo, control de stock de bromuro de vecuronio y otros documentos administrativos.
El detenido fue interceptado cuando salía de su lugar de trabajo, donde se le encontraron 8 blíster de medicamentos, además de su vehículo Volkswagen Passat, que también quedó secuestrado.
En Concepción del Uruguay, los allanamientos en los domicilios de su padre y de su pareja permitieron secuestrar una pistola Bersa calibre 22 LR y 60 municiones.