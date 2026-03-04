Tras 85 años de historia, la curtiembre SADESA SA al borde del cierre
La histórica curtiembre Sadesa, empresa vinculada a la familia Galperín, atraviesa uno de los momentos más críticos de sus más de 80 años de historia. Lo que durante décadas fue la planta curtidora más importante del mundo enfrenta ahora un fuerte proceso de reducción de su actividad, que llevó a que su plantilla se redujera de más de 2.000 empleados a cerca de 400 trabajadores entre operarios y personal administrativo en su sede de Esperanza, Santa Fe.
Despidos y suspensiones en análisis
De acuerdo con informes periodísticos recientes, la empresa busca renovar un Procedimiento Preventivo de Crisis, una herramienta que le permitiría avanzar con el despido de alrededor de 100 trabajadores y la suspensión de otros 200.
En este último caso, los empleados suspendidos percibirían solo el 50% de sus salarios, lo que agravó el conflicto laboral dentro de la planta.
Los trabajadores denuncian que estas medidas funcionan como una forma de presión para imponer condiciones laborales a la baja. Según señalaron, un operario con 15 años de antigüedad actualmente percibe ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Las causas del deterioro
Especialistas del sector señalan que la crisis de Sadesa responde a una combinación de cambios regulatorios y decisiones empresariales de relocalización productiva.
Entre los factores mencionados aparece la eliminación de la protección histórica que equiparaba las retenciones del cuero crudo con las del cuero curtido, una medida impulsada por el Ministerio de Desregulación. Esta modificación habilitó la exportación del cuero sin procesamiento industrial, lo que redujo la competitividad de las curtiembres locales al perder valor agregado en la cadena productiva.
El argumento oficial fue que la medida contribuiría a bajar el precio de la carne, aunque distintos informes señalan que durante 2026 los valores siguieron aumentando por encima de la inflación.
A esto se suma una estrategia empresarial de relocalización de la producción hacia países como Tailandia, Paraguay y Vietnam, donde los costos laborales y productivos resultan más bajos.
De proveedor global a crisis productiva
Sadesa fue fundada por Walter Lebach y posteriormente consolidada bajo la conducción de Ernesto Galperin, convirtiéndose con el tiempo en uno de los mayores proveedores mundiales de cuero para marcas internacionales como Nike y Adidas.
Durante décadas, la empresa creció al amparo de políticas de protección industrial y programas de incentivo estatal, entre ellos beneficios fiscales y asistencia durante la pandemia de COVID-19 a través del programa ATP.
La compañía también tuvo un rol clave en el origen del patrimonio familiar que luego dio impulso al desarrollo de MercadoLibre, aunque la curtiembre continúa siendo un pilar histórico dentro de la estructura empresarial del grupo.
Sin embargo, la situación actual de la planta de Esperanza —sumada al cierre previo de instalaciones en San Luis y Las Toscas— es interpretada por distintos informes como el posible final de una etapa para una de las industrias exportadoras emblemáticas de la Argentina.