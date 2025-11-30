Tras 40 años de sequía, Estudiantes de Río Cuarto volvió a Primera de la mano de Iván Delfino
Estudiantes de Río Cuarto pudo dar el salto a la Liga Profesional de Fútbol que no lograba desde 1985. El conjunto cordobés empató 1 a 1 con Deportivo Madryn como visitante este domingo, se quedó con la serie final del Reducido de la Primera Nacional y el año próximo volverá a competir en La Máxima División tras cuatro décadas.
Casi cinco años permaneció clavada la espina. Casi cinco años de intentos y decepciones. Casi cinco años transcurrieron desde aquellas dos finales perdidas por penales en un lapso de 15 días ante Sarmiento y Platense en enero de 2021, cuando la pandemia de Covid-19 obligaba a jugar con tribunas vacías. Casi cinco años debió esperar, pero finalmente “El León” ascendió.
Ni la lluvia, que cayó sin pausa desde la madrugada y hasta una hora antes del inicio del juego, ni el resultado adverso en el encuentro de ida intimidaron al público local, que ocupó gran parte de los 23.000 lugares disponibles en el estadio Abel Sastre para ver el partido más importante en la historia de una ciudad en la que residen alrededor de 120.000 personas.
Eso sí: la renta de dos tantos que el Celeste había construido la semana pasada configuró un libreto previsible: el equipo dirigido por Leandro Gracián asumió el rol protagónico y el conjunto de Iván Delfino se agrupó prolijamente y jugó con el reloj como aliado.
¡TREMENDO RECIBIMIENTO EN MADRYN! ⚫
Se juega el partido de Vuelta de la final por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino y así recibieron los hinchas del Aurinegro a su equipo, que busca revertir la derrota que sufrió por 2-0 en la Ida frente a… pic.twitter.com/Qc529XInrG
Esa fórmula pagó en el primer capítulo mejores dividendos a Estudiantes porque logró que el partido se jugara a su ritmo, cansino, y redujo a Madryn a una versión impotente. Si bien el juego vertical es parte del ADN de los chubutenses, su efectividad depende de la capacidad de sus mediocampistas para capitalizar los balones que descargan sus dos faros, Luis Silba y Germán Rivero. Esta vez, de ese embudo de pelotazos frontales no salió nada bueno.
¡PATADÓN Y SE SALVÓ DE LA EXPULSIÓN!
Dura entrada de Diego Martínez ante Lucas González que terminó con amonestación para el lateral de Deportivo Madryn pic.twitter.com/HTgpQVd8pT
Así, Estudiantes no pasó sobresaltos, más allá de un cabezazo de Diego Crego que voló sobre el travesaño. Pero los riocuartenses no solo vieron correr los minutos con satisfacción: también explotaron las ventajas que ofrecía la zaga local en un terreno en el que gobernar el balón no resultaba sencillo por la cantidad de agua acumulada. Tres veces asustó Javier Ferreira al arquero Yair Bonnín, cuya valla también estuvo cerca de caer tras un pinball en el área que terminó con un remate de Agustín Fontana (había reemplazado a Lucas González, lesionado) y un rechazo in extremis de Silba.
¡AVISÓ DEPORTIVO MADRYN SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!⚫️
Cabezazo de Diego Crego que se fue cerca del travesaño y estuvo a punto de convertirse en el primer grito del encuentro. pic.twitter.com/ZUa896cCqJ
En el complemento, Gracián quemó las naves con los ingresos de Juan Galeano y Ezequiel Montagna, pero ello no cambió radicalmente la situación.
¡LO TUVO ESTUDIANTES (RC)!
Cabezazo esquinado de Javier Ferreira que se encontró con el tapadón a una mano de Yair Bonnín para salvar a Deportivo Madryn pic.twitter.com/tRwDxw2T9i
Apuntalado en el eje del campo por Alejandro Cabrera, quien parecía tener un vínculo magnético con el balón y no erraba un pase, el elenco visitante mantenía el partido a rienda corta y parecía marchar sobre ruedas hacia el ascenso.
¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ ESTUDIANTES (RC)!♂️
Se salvó una vez más Deportivo Madryn que sigue con vida tras la gran tapada de su arquero Yair Bonnín pic.twitter.com/7Aj1sOzH5K
Pero a los 19 minutos Silba, que hasta entonces había perdido mucho más que lo que había ganado, ensayó una pirueta fantástica y estampó el 1 a 0 que metió a su equipo en el partido otra vez y despertó a la multitud en el Abel Sastre.
¡GOLAZO DE TIJERA PARA DEPORTIVO MADRYN!
Extraordinaria definición de Luis Silba que elaboró una verdadera obra de arte para marcar el 1-0 del Aurinegro que ahora pierde 2-1 en el global ante Estudiantes (RC). pic.twitter.com/PlkmRjsyTs
Entonces cambió la configuración del duelo, que entró en el vertiginoso torbellino que proponía Madryn. A diferencia de lo que había hecho hasta entonces, la visita se replegó riesgosamente cerca de su valla. Pero el local no aprovechó esa ráfaga, que duró poco más de 15 minutos. Para colmo, Recalde debió cortar con infracción un avance peligroso y vio por segunda vez la amarilla que le mostró Facundo Tello, quien condujo con firmeza y sin errores graves un encuentro caliente.
¡INSÓLITO: EL ERRADO DEL AÑO!
Mano a mano de Agustín Fontana que la tiró a las nubes en una chance inmejorable para Estudiantes (RC). pic.twitter.com/SaLZ051Jlh
Si Madryn caminaba sobre un hilo muy delgado antes de la expulsión de su mediocampista central, esa situación terminó de desequilibrarlo. Y Estudiantes lo aprovechó para empardar con un derechazo cruzado de Agustin Morales que dejó sin chances a Bonnín y sentenció la suerte del conjunto de Gracián.
¡GOL DE ESTUDIANTES (RC) QUE ACARICIA EL ASCENSO!
Derechazo de Agustín Morales para poner el 1-1 sobre el final del encuentro en Puerto Madryn. pic.twitter.com/XOFr63dqAk
Al elenco cordobés solo le restó esperar un final caótico por decisión de un pequeño grupo de simpatizantes que, en la cabecera sur, rompió parte del alambrado, arrojó petardos y objetos de todo tipo y tamaño, y así forzó un cierre anticipado cuando restaban tres de los cinco minutos que había añadido Tello.
Los incidentes con los hinchas de Deportivo Madryn que llevaron a Tello a terminar la final antes de tiempo. Estudiantes (RC) se impuso ante el Aurinegro en el global y ascendió a la primera división del fútbol argentino. pic.twitter.com/nxdl1k7lv2
Estudiantes no pudo celebrar en el campo, pero ello no opacó su logro. Y amerita ser claros… La hostilidad de los que se dicen ser hinchas del Deportivo Madryn tuvo un solo foco. La violencia provino de un sector. El resto del estadio aplaudió dignamente a los ascendidos.
⚠️ INCIDENTES AL TÉRMINO DE DEPORTIVO MADRYN-ESTUDIANTES (RC).
Hinchas de Madryn ingresaron a la cancha a PEGARLE a los jugadores rivales, lamentable. ♂️pic.twitter.com/zqstCAMmhg
La próxima temporada habrá cuatro equipos cordobeses en la Primera División. La última vez que la provincia tuvo una representación tan numerosa fue en el Campeonato Nacional de 1985, en el que hubo cinco conjuntos: Estudiantes compitió junto a Talleres, Belgrano, Racing e Instituto.