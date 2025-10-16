Tras 18 años, Argentina superó a Colombia por 1-0 y es finalista del Mundial Sub 20
La selección argentina Sub 20 derrotó a Colombia por 1 a 0, con una actuación que combinó inteligencia táctica, jerarquía individual y una madurez colectiva que sorprende, clasificándose -luego de 18 años- a la final del Mundial FIFA que se juega en Chile. Mateo Silvetti anotó el gol del triunfo tras una gran jugada de Gianluca Prestianni. El domingo enfrentará a Marruecos, en busca de volver a levantar el título y repetir la conquista de Canadá.
En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, la Argentina sostuvo la ventaja en un segundo tiempo vibrante, con Colombia presionando hasta el final pese a jugar con un hombre menos. El equipo de Diego Placente mantuvo así el invicto en el certamen, con seis triunfos en seis presentaciones, arrancando siempre ganando y logrando mantener la valla invicta en los últimos cuatro encuentros.
Argentina se consolida como el mejor del torneo y ahora va por la séptima estrella mundialista de esta categoría.
El inicio fue tenso, con un conjunto cafetero dominante en la tenencia y plantado en campo rival. La Argentina resistió con orden y apostó a transiciones rápidas, aunque tardó en acomodarse. El arquero, Santino Barbi, nuevamente fue clave para el conjunto nacional, especialmente en ese tramo: contuvo un cabezazo de Joel Canchimbo y reaccionó bien ante un disparo de Juan Arizala, de los mejores del conjunto de César Torres, tras una salida imprecisa. Luego, Ian Subiabre que reemplazó a Maher Carrizo, suspendido, avisó con un remate lejano y Valentino Acuña casi convierte tras una asistencia de Alejo Sarco.
Con el correr de los minutos, el equipo albiceleste logró emparejar el desarrollo. El duelo entre Prestianni y Julián Bazán, por la banda izquierda, se volvió central. Y si bien Colombia mostró variantes ofensivas, con desbordes constantes, la defensa argentina respondió. La lesión de Canchimbo obligó a Torres a mover piezas: ingresó Jhon Rentería, que más tarde sería protagonista por su expulsión.
En la segunda parte llegaron las emociones, en unos primeros minutos vibrantes. Primero lo tuvo Silvetti, ingresado en el entretiempo como acostumbra, tras pase de Prestianni, pero definió desviado. Luego, Juan Villalba protagonizó un cruce salvador ante el delantero Emilio Aristizábal, que evitó el gol rival en una acción que recordó al de Javier Mascherano frente a Robben en el Mundial 2014. Poco después, Barbi volvió a lucirse con una doble atajada frente a Rentería y Arizala.
El gol argentino llegó recién a los 27 minutos: Prestianni, cerrado por el medio, arrancó la jugada gambeteando rivales, esperando el momento justo para asistir a Silvetti, que definió de cachetada tras el control, para poner al frente a la albiceleste. Fue su tercer tanto en el torneo, todos entrando desde el banco.
Vale una final de Copa Mundial Sub-20, Mateo. ⚽️@Argentina | #U20WC pic.twitter.com/rQ4D9wbo3b
— Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 16, 2025
Colombia, golpeada, quedó con uno menos apenas siete minutos después, a los 79, cuando Rentería recibió la segunda amarilla. Aun así, el equipo cafetero tuvo una chance en una pelota parada, pero la defensa respondió. En el cierre, Sarco desperdició una ocasión inmejorable que pudo haber sentenciado el resultado.
Placente cerró el partido con inteligencia, sacando al amonestado Dylan Gorosito, para evitar riesgos, y haciendo ingresar a Santino Andino por Prestianni, aplaudido por su rendimiento. Argentina aguantó la ventaja con firmeza en el final y si bien tuvo que soportar sofocones en su área, también gestó buenas ofensivas que pudieron aumentar la diferencia.
Tras el título en Canadá en 2007, la selección juvenil volverá a disputar una final del Mundial Sub 20. El duelo será ante Marruecos, el domingo a las 20. La espera terminó. Y el sueño está más vivo que nunca.