Transporte San José confirma que incorporará personal local y fija condiciones tras la salida de Buses Paraná
La empresa Transporte San José S.A. informó a la comunidad y a los trabajadores del sistema urbano de Paraná que está dispuesta a incorporar una parte importante del personal que actualmente presta servicios en la UTE Buses Paraná, perteneciente al Grupo ERSA y Mariano Moreno.
En el comunicado difundido por la compañía, se aclaró que los compromisos laborales pendientes entre la firma saliente y sus trabajadores “deberán ser resueltos entre ambas partes”, desligando a la nueva operadora de responsabilidades previas.
La empresa resaltó que los paranaenses “merecen un servicio urbano eficiente y de calidad”, adecuado a las necesidades actuales de la ciudad, y aseguró que trabajará para garantizar esa mejora.
Según adelantó San José, su compromiso es que la totalidad de los nuevos trabajadores que se integren a la empresa sean de Paraná, con el objetivo de fomentar el empleo local, fortalecer el entramado comunitario y respaldar el sustento económico de las familias vinculadas al sector.
La compañía agradeció el acompañamiento de la población en esta transición y reiteró su disposición para avanzar en una reorganización del servicio que priorice la estabilidad laboral y el funcionamiento adecuado del transporte urbano.