Maran Suites & Towers

Transporte San José avanza en la etapa final de su nuevo predio operativo en Paraná

Redacción | 19/11/2025 | Paraná | No hay comentarios

Transporte San José informó el significativo avance de las obras de su nuevo predio en la ciudad de Paraná, un espacio estratégico que potenciará la calidad operativa y la capacidad de servicio de la empresa.

El establecimiento, con una superficie superior a 27.300 m², fue diseñado para acompañar el crecimiento de la compañía e incorporar infraestructura moderna y funcional. El predio podrá resguardar más de 120 unidades, optimizando los procesos de estacionamiento, mantenimiento y rotación de la flota.

Las nuevas instalaciones incluyen áreas administrativas con oficinas, sala de reuniones y comedor; espacios de servicios y sanitarios para el personal; una nave de mantenimiento equipada para tareas mecánicas y preventivas; sectores destinados al abastecimiento de combustible, al lavado interior y exterior de las unidades; y una amplia playa de estacionamiento.

El proyecto se encuentra en su etapa final y estará listo para el inicio de la prestación del servicio en las próximas semanas, fortaleciendo la capacidad operativa de Transporte San José y mejorando la eficiencia logística en beneficio de sus usuarios.

Tags:, , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X