Transporte San José avanza en la etapa final de su nuevo predio operativo en Paraná
Transporte San José informó el significativo avance de las obras de su nuevo predio en la ciudad de Paraná, un espacio estratégico que potenciará la calidad operativa y la capacidad de servicio de la empresa.
El establecimiento, con una superficie superior a 27.300 m², fue diseñado para acompañar el crecimiento de la compañía e incorporar infraestructura moderna y funcional. El predio podrá resguardar más de 120 unidades, optimizando los procesos de estacionamiento, mantenimiento y rotación de la flota.
Las nuevas instalaciones incluyen áreas administrativas con oficinas, sala de reuniones y comedor; espacios de servicios y sanitarios para el personal; una nave de mantenimiento equipada para tareas mecánicas y preventivas; sectores destinados al abastecimiento de combustible, al lavado interior y exterior de las unidades; y una amplia playa de estacionamiento.
El proyecto se encuentra en su etapa final y estará listo para el inicio de la prestación del servicio en las próximas semanas, fortaleciendo la capacidad operativa de Transporte San José y mejorando la eficiencia logística en beneficio de sus usuarios.