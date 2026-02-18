Transporte público paralizado este jueves por la adhesión de la CATT al paro general
La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó este miércoles que sus gremios pararán a partir de las 00:00 del jueves por el término de 24 horas, en adhesión a la medida de fuerza dispuesta por la CGT de un paro general contra la reforma laboral.
“Queremos informar que se verán afectadas todas las modalidades del transporte en todo el territorio nacional”, sostuvieron a través de un comunicado.
La CATT fue uno de los sectores internos de la CGT que más presión ejerció para que haya un paro general contra el proyecto que impulsa la gestión de Javier Milei y que ya tiene media sanción del Senado.
La entidad agrupa a la mayoría de los gremios del transporte, como Pilotos, Aeronáuticos, Camioneros y Unión Ferroviaria.
Hay gremios clave del sector que no integran la CATT, como los colectiveros de la UTA, los maquinistas de trenes de La Fraternidad y los del subte, pero igualmente todos ellos se plegarían a la medida de fuerza, por lo que la paralización del transporte será total.