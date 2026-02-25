Transporte en Paraná: suspenden la cautelar y la Corte Suprema definirá la competencia
En un nuevo capítulo del conflicto por el transporte urbano en Paraná, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 ratificó este miércoles su competencia para intervenir en la acción de amparo presentada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) contra la empresa Transporte San José S.A. UTE.
De este modo, el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver el conflicto de competencia planteado entre tribunales de distintas jurisdicciones. Mientras tanto, quedó suspendida la medida cautelar que obligaba a la firma a incorporar a los trabajadores de Buses Paraná, anterior concesionaria del servicio.
La resolución responde a una “inhibitoria” promovida por la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, Sala II, de Paraná, que había solicitado que la causa tramitara en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, el magistrado decidió mantener el expediente bajo la órbita nacional al considerar que corresponde por materia y jurisdicción.
Para fundamentar su postura, el juez señaló que la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo ya había rechazado el 13 de febrero los planteos de incompetencia formulados por la empresa. Asimismo, destacó la “naturaleza y alcance colectivo del conflicto” como elemento central para sostener la intervención del fuero nacional.
Ante la controversia entre tribunales, el magistrado resolvió elevar las actuaciones al máximo tribunal del país para que defina de manera definitiva qué fuero deberá continuar con el trámite. Hasta tanto la Corte se pronuncie, el proceso quedará suspendido y la cautelar dictada previamente permanecerá sin efecto.