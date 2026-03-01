“Transición indetenible”: María Corina Machado anuncia que regresa a Venezuela en “pocas semanas”
La líder de la oposición María Corina Machado anunció este domingo que regresará a Venezuela “en pocas semanas”. Lo hace desde Washington, donde ha pasado el último mes tras salir del país en una operación secreta, en diciembre pasado, para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.
“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela”, dijo en video publicado en sus redes sociales. “Quiero hacerlo, como también lo desean cientos de miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible”, añadió.
La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, es hoy quien lleva las riendas del chavismo y del Gobierno como presidenta encargada con el respaldo del propio Donald Trump. Es quien ha concretado grandes aperturas al sector petrolero y, en lo diplomático, ha facilitado la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas. Y como una muestra más de la nueva alineación construida entre Caracas y Washington, este fin de semana ha guardado silencio sobre el ataque de EEUU e Israel contra Irán, un cercano aliado de la revolución bolivariana.
Sobre Rodríguez, Machado advirtió en su mensaje que “quieren ganar tiempo para que nada cambie”. Y consignó: “El régimen que está hoy en Venezuela tiene la misma naturaleza. Son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido”.
“Pero todo cambió y ahora tienen que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, de la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”, acentuó.
Machado habló de consolidar “un gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos y lograr la gobernabilidad”. También señala que deben prepararse “para una nueva y gigantesca victoria electoral”. Para todo eso, dijo la dirigente que todavía mantiene la mayor popularidad sobre otros liderazgos, regresará a Venezuela pronto.