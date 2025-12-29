Transferencias bajo sospecha: la empresa de Javier Faroni contratada por la AFA giró casi medio millón de dólares al entorno directo de Pablo Toviggino
La empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral y exdiputado bonaerense massista Javier Faroni, realizó trece transferencias por un total de 483.604 dólares a una sociedad perteneciente a la familia de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de extrema confianza de Claudio “Chiqui” Tapia. Los movimientos financieros quedaron bajo la lupa judicial en Estados Unidos y profundizan las sospechas sobre el crecimiento patrimonial del dirigente y su entorno.
TourProdEnter LLC fue contratada por la AFA para recaudar en el exterior ingresos por sponsoreo, derechos de transmisión y partidos de la Selección Argentina. Según documentación surgida de un pedido de discovery de la Justicia estadounidense, la firma transfirió fondos a SOMA SRL, una empresa radicada formalmente en Santiago del Estero y vinculada directamente a la familia Toviggino.
La productora fue creada en Miami en agosto de 2021 y apenas cuatro meses después, en diciembre de ese año, fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la AFA como agente comercial exclusivo en el exterior, contrato que se extiende hasta diciembre de 2026. En los papeles, la empresa figura a nombre de Érica Gillette, esposa de Faroni y exdirectora de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Faroni, quien difundió un comunicado en el que aseguró estar alejado de la política y afirmó que la empresa actuó siempre dentro del marco legal, mantiene una relación de extrema cercanía tanto con Tapia como con Sergio Massa, exministro de Economía y excandidato presidencial.
Giros millonarios y sociedades repetidas
Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, TourProdEnter realizó diez transferencias desde una cuenta del Bank of America a SOMA SRL. Los montos incluyeron giros de 5.000 dólares, otros de 52.000, 120.000, 157.000 y cuatro operaciones realizadas el mismo día por sumas menores, hasta completar 468.000 dólares en apenas siete meses. A eso se suman otros depósitos desde cuentas del Synovus Bank y Citibank, que elevan el total a casi 484.000 dólares.
SOMA SRL tuvo en su directorio al propio Pablo Toviggino y a su hermano Darío Fabián Toviggino, y aparece conectada a una compleja red de sociedades que ya es investigada en la causa por la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la AFA a través de presuntos testaferros.
Esa firma fue además dueña de Malte SRL, empresa que compró el terreno al exfutbolista Carlos Tevez, construyó la mansión y luego la transfirió a Real Central SRL por un monto considerado irrisorio. Todas estas operaciones están bajo investigación del juez Marcelo Aguinsky, del fuero penal económico.
Más nombres y más dinero
La trama se amplía con otras empresas del mismo universo societario, como Cabello SRL y Servicios Lindor SA, también vinculadas a exdirigentes de AFA y mencionadas en los allanamientos realizados en la propiedad de Pilar, donde se hallaron autos de lujo, entre ellos un Porsche 911 Carrera 4 GTS.
A su vez, surgió una transferencia directa de 40.000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos a María Florencia Sartirana, exgerenta de Finanzas de la AFA, quien luego fundó una bodega en Mendoza con vinos bajo la marca Neurus, el mismo nombre del helipuerto de la mansión investigada.
Silencio y comunicado defensivo
Tras la publicación de estas revelaciones, la AFA difundió un comunicado en el que habló de una “campaña de difamación”, cuestionó a medios, al empresario Guillermo Tofoni y al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y defendió la legalidad del vínculo con TourProdEnter LLC.
Sin embargo, no brindó explicaciones concretas sobre las transferencias al entorno directo de su tesorero, ni aclaró el motivo de los pagos, ni si las empresas involucradas prestaron servicios reales a la entidad que rige el fútbol argentino.