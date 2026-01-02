Maran Suites & Towers

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada hospitalizada tras un choque frontal

Redacción | 02/01/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

Una nueva tragedia vial se registró este viernes por la mañana en la Ruta Internacional 136, que une Gualeguaychú con Fray Bentos. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 28, del lado de Entre Ríos, y dejó como saldo dos víctimas fatales.

Según se informó, las personas fallecidas son una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre argentino, oriundo de la ciudad de Rosario. Ambos conducían los vehículos involucrados en el choque.

En uno de los rodados viajaba el hombre junto a su pareja, quien cursa un embarazo de varios meses, y fue trasladada al hospital para recibir atención médica. En el mismo vehículo también se trasladaba un niño, que afortunadamente no presentó lesiones.

A raíz del operativo de emergencia desplegado en el lugar, el tránsito permanece totalmente cortado en ese tramo de la ruta. Trabajan en la zona personal policial, bomberos y efectivos de Gendarmería Nacional. La información fue publicada por R2820.

