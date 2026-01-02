Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada hospitalizada tras un choque frontal
Una nueva tragedia vial se registró este viernes por la mañana en la Ruta Internacional 136, que une Gualeguaychú con Fray Bentos. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 28, del lado de Entre Ríos, y dejó como saldo dos víctimas fatales.
Según se informó, las personas fallecidas son una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre argentino, oriundo de la ciudad de Rosario. Ambos conducían los vehículos involucrados en el choque.
En uno de los rodados viajaba el hombre junto a su pareja, quien cursa un embarazo de varios meses, y fue trasladada al hospital para recibir atención médica. En el mismo vehículo también se trasladaba un niño, que afortunadamente no presentó lesiones.
A raíz del operativo de emergencia desplegado en el lugar, el tránsito permanece totalmente cortado en ese tramo de la ruta. Trabajan en la zona personal policial, bomberos y efectivos de Gendarmería Nacional. La información fue publicada por R2820.