Tragedia ferroviaria en México: al menos 13 muertos y casi 100 heridos tras un accidente de tren en Oaxaca
Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas este domingo como consecuencia de un grave accidente ferroviario ocurrido en el estado de Oaxaca, en el sur de México. El hecho involucró a un tren con 250 pasajeros a bordo que cubría el trayecto entre Salina Cruz, sobre la costa del Pacífico, y Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, a orillas del Golfo de México.
Según informó la Secretaría de Marina de México (Semar), organismo que opera la línea ferroviaria, tras el siniestro 139 personas se encuentran fuera de peligro, mientras que 98 sufrieron lesiones, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas y cinco se encuentran en estado grave. “Lamentablemente, 13 personas perdieron la vida”, indicó la dependencia en un comunicado oficial.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los heridos fueron derivados a hospitales de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas localidades del estado de Oaxaca. Además, anunció que ordenó el desplazamiento inmediato del secretario de Marina y del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para asistir personalmente a las familias afectadas.
Desde la Semar expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguraron que el caso será abordado con “máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley”. En el operativo de emergencia participaron 360 efectivos navales, con el apoyo de 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para las tareas de búsqueda, rescate y asistencia.
Inicialmente, las autoridades habían reportado una cifra menor de lesionados, pero el número fue actualizado a medida que avanzaron las tareas de evacuación y atención médica en la zona del accidente.
Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que se abrieron investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento. La fiscal general Ernestina Godoy señaló que agentes ministeriales, personal pericial y fuerzas policiales federales y estatales trabajan de manera coordinada para esclarecer lo ocurrido.
El tren accidentado cumplía la ruta del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una vía estratégica que conecta el Golfo de México con el océano Pacífico y transporta tanto pasajeros como carga. La línea fue inaugurada en 2023 y es considerada una de las obras de infraestructura más relevantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Días atrás, el 20 de diciembre, un tren de esta misma ruta protagonizó un choque con un camión de carga en el estado de Chiapas, aunque en ese episodio no se registraron víctimas fatales.
El Corredor Interoceánico forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste mexicano y fortalecer el comercio internacional, al ofrecer una alternativa logística al Canal de Panamá, conectando mercados de Asia, la costa este de Estados Unidos y Europa a través del punto más angosto del país.