Tragedia en Quilmes: falleció una niña de cuatro años y la Justicia investiga
Una niña de cuatro años murió el sábado por la tarde tras un trágico episodio ocurrido en una de las piletas del Círculo Universitario de Quilmes (CUQ). La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, que generó conmoción en la comunidad quilmeña.
Según se informó, personas que se encontraban en el campo deportivo del CUQ, ubicado sobre la avenida Cervantes de la Ribera, advirtieron que la menor se hallaba dentro de una de las piscinas sin signos vitales y dieron aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia.
En cuestión de minutos, tres ambulancias del SAME que se encontraban en la zona llegaron al predio. Pese a la rápida intervención y a las maniobras de reanimación, los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de la niña.
De acuerdo con las primeras hipótesis, la pequeña habría sufrido una convulsión mientras se encontraba en el agua, lo que habría derivado en su ahogamiento.
Ante el doloroso hecho, el Círculo Universitario de Quilmes declaró cinco días de duelo, en un clima de profunda consternación entre socios, trabajadores del club y vecinos de la ciudad.
La causa quedó a cargo de la fiscal Mara Torres, del Departamento Judicial Quilmes, quien dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.
El comunicado del club
Tras el episodio, el CUQ difundió un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram, donde expresó:
“A la comunidad del Círculo Universitario de Quilmes. Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Olivia Pilar Larrosa, quien ayer perdió la vida en un trágico accidente en la pileta del club. A pesar del rápido accionar del guardavida, los médicos/as intervinientes y el servicio de ambulancia, que llegó de inmediato al club, no pudieron reanimar a Olivia, pese a que se contaba con todos los elementos necesarios para este tipo de emergencias.
Olivia, como otros niños y niñas del barrio disfrutan con sus familias de la vida al aire libre, tan apreciado en estos tiempos de virtualidad. Niños muy queridos por todos en el club.
Lo ocurrido nos llena de tristeza a la gran familia del CUQ. Acompañamos a su madre, Sofía, y a toda su familia en este duro trance. Pondremos a disposición todo lo que esté al alcance del club para ayudarlos a sobrepasar esta tragedia que tanto nos golpea. La pileta permanecerá cerrada hasta que se lleven adelante todas las instancias del lamentable hecho. El club estará de duelo por cinco días. Comisión Directiva”.