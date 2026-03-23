Tragedia en Queens, Nueva York: Un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos cuando aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia
Un avión de Air Canada con 76 personas a bordo chocó con un camión de bomberos que estaba asistiendo a otro incidente en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York. El piloto y el copilo murieron y hay heridos graves, según confirmaron desde el Sistema Nacional del Espacio Aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA).
El episodio se registró en la pista 4 cuando la aeronave CRJ-900 de Air Canada, procedente de Montreal, aterrizaba en Queens. El impacto con el vehículo generó grandes daños en el sector delantero de la aeronave, según se ve en las imágenes que circularon después.
La Auoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey precisó que “Un vuelo de Jazz Aviation que operaba en nombre de Air Canada estuvo involucrado en un incidente en la Pista 4 del Aeropuerto LaGuardia en el que golpeó un vehículo de Rescate de Aeronaves y Extinción de Incendios de la Autoridad Portuaria que estaba respondiendo a un incidente distinto”.
En un comunicado, Jazz Aviation LP (“Jazz”) confirmó que “se ha producido un incidente en el que se ha visto involucrado el vuelo AC8646 operado por un CRJ900 en LaGuardia (LGA)”.
The pilot and co-pilot of an Air Canada Express regional jet were killed after it collided with a fire truck while landing at New York’s LaGuardia airport, in an incident that closed the airport, authorities and US media said https://t.co/0Wq2Hc7rWT pic.twitter.com/vA7RBsgRCN
— Reuters (@Reuters) March 23, 2026
El piloto y el copiloto murieron en la colisión, que aplastó el morro del avión, mientras que 39 pasajeros y tripulantes fueron llevados a hospitales de la zona, algunos con lesiones graves. La mayoría había sido dada de alta tras ser atendida, dijeron las autoridades el lunes.
Dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos sufrieron lesiones que no se creía que pusieran en peligro sus vidas, dijo Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto.
El camión de bomberos estaba cruzando la pista para responder a un incidente distinto a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había reportado “un problema con olor”, dijo García.
En los momentos previos al accidente, se pudo escuchar a un controlador de tráfico aéreo en una transmisión de radio dando autorización a un vehículo para cruzar parte de la pista, y luego tratando de detenerlo.
“Deténgase, Camión 1. Deténgase”, dice la transmisión. Luego se puede escuchar al controlador desviando frenéticamente a una aeronave entrante para que no aterrice.