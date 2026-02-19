Tragedia en Paraná: hallaron el cuerpo de Patricia Mena, la mujer desaparecida durante el temporal, y continúa la búsqueda de su hija
Un cuerpo fue localizado este jueves en el Arroyo Colorado, a pocos metros del lugar donde habían desaparecido Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara, de 10, luego del derrumbe de su vivienda. Fuentes confirmaron que los restos corresponden a la mujer, quien era intensamente buscada desde la mañana.
El hallazgo se produjo en la zona de Altman y Amaro Villanueva, en la parte posterior de la casa que se desmoronó tras un desbarrancamiento provocado por el temporal, que hizo que la estructura cayera al Arroyo Las Viejas.
El cuerpo fue encontrado a unos 400 metros del sitio donde ocurrió la tragedia, cuando las intensas lluvias provocaron el colapso de la vivienda en la que madre e hija residían.
En el lugar trabaja personal policial y se aguarda la intervención de la Morgue Judicial para el traslado de los restos.
El operativo continúa enfocado en la búsqueda de la niña, que permanece desaparecida.
Fuente: AHORA