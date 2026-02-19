Maran Suites & Towers

Tragedia en Paraná: hallaron el cuerpo de Patricia Mena, la mujer desaparecida durante el temporal, y continúa la búsqueda de su hija

Redacción | 19/02/2026 | Paraná | No hay comentarios

Un cuerpo fue localizado este jueves en el Arroyo Colorado, a pocos metros del lugar donde habían desaparecido Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara, de 10, luego del derrumbe de su vivienda. Fuentes confirmaron que los restos corresponden a la mujer, quien era intensamente buscada desde la mañana.

El hallazgo se produjo en la zona de Altman y Amaro Villanueva, en la parte posterior de la casa que se desmoronó tras un desbarrancamiento provocado por el temporal, que hizo que la estructura cayera al Arroyo Las Viejas.

El cuerpo fue encontrado a unos 400 metros del sitio donde ocurrió la tragedia, cuando las intensas lluvias provocaron el colapso de la vivienda en la que madre e hija residían.

En el lugar trabaja personal policial y se aguarda la intervención de la Morgue Judicial para el traslado de los restos.

El operativo continúa enfocado en la búsqueda de la niña, que permanece desaparecida.

Fuente: AHORA

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X