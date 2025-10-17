Tragedia en Los Glaciares: murió un médico entrerriano en un accidente de montaña
La comunidad de Chajarí está conmocionada tras confirmarse la muerte de Agustín Fresco, médico de 36 años, quien perdió la vida en un accidente en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, en el sur del país.
La noticia impactó profundamente a familiares, colegas y vecinos, golpeando a una familia muy respetada en la ciudad entrerriana. Agustín, nacido en 1989, era hijo de un reconocido médico y de una docente apreciada en la comunidad. Desde joven mostró una profunda vocación de servicio, que lo llevó a estudiar Medicina en Rosario, especializándose en Clínica Médica y Endocrinología. Su carrera profesional incluyó trabajo en el Hospital Italiano Centro, Sanatorio Plaza y Sanatorio Aliare, institución desde la cual se lo recordó como un profesional comprometido, solidario y con gran calidad humana, muy querido por pacientes y colegas.
Además de su trayectoria médica, Agustín era conocido por su espíritu aventurero y amor por la naturaleza, destacándose en actividades al aire libre como el trekking, que lo había llevado a recorrer distintos paisajes del país. Fue en una de estas excursiones donde sufrió el trágico accidente.
Según fuentes del Parque Nacional Los Glaciares, el hecho ocurrió el jueves por la tarde cerca del mirador Dos Cóndores, en la zona norte del parque, a pocos kilómetros de El Chaltén. En circunstancias que aún se investigan, Fresco cayó desde una altura aproximada de 40 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte en el acto.
El operativo de rescate estuvo a cargo del Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional, con apoyo de personal de Parques Nacionales. El cuerpo fue trasladado primero al puesto sanitario local y luego al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se realizó la autopsia ordenada por la Justicia.
La tragedia también tuvo repercusión en el ámbito deportivo, ya que su hermana, Lucía “La Rusa” Fresco, es exintegrante de la selección argentina femenina de vóley, “Las Panteras”. Diversas instituciones deportivas y sociales de Chajarí expresaron solidaridad con la familia, resaltando la dedicación y humildad que ambos hermanos representan para la ciudad.
