Tragedia en la Ruta 2: Volcó un micro y 2 pasajeros murieron

Redacción | 25/11/2025 | Destacadas, Nacionales | No hay comentarios

Dos personas murieron este martes tras el vuelco de un micro de larga distancia que se dirigía rumbo a la Costa Atlántica en la Ruta 2, a la altura de General Pirán. El accidente tuvo lugar poco después de las 8 de la mañana, a la altura del kilómetro 325. Según señalaron testigos del accidente a TN, el micro volcó sobre su mano derecha luego de agarrar una curva. Además de las dos víctimas fatales hay otros dos pasajeros heridos de gravedad.

Según dispusieron las autoridades a cargo del operativo, los heridos más graves por el vuelco fueron trasladados al Hospital General de Agudos de Mar del Plata, ubicado a unos 80 kilómetros del lugar del vuelco.

Otros heridos son atendidos en Centros de Atención Primaria de localidades cercanas como Viboratá o Coronel Vidal.

De acuerdo a primarias versiones de testigos, el micro llevaba en total 56 pasajeros que viajaban a Mar del Plata para participar de un Congreso. Había salido de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, tuvo paradas en Morón, Moreno y Ciudadela, y se dirigía a Mar del Plata.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, de la Fiscalía de Delitos Culposos N°10 de Mar del Plata.

 

