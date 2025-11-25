Tragedia en la Ruta 2: Volcó un micro y 2 pasajeros murieron
Dos personas murieron este martes tras el vuelco de un micro de larga distancia que se dirigía rumbo a la Costa Atlántica en la Ruta 2, a la altura de General Pirán. El accidente tuvo lugar poco después de las 8 de la mañana, a la altura del kilómetro 325. Según señalaron testigos del accidente a TN, el micro volcó sobre su mano derecha luego de agarrar una curva. Además de las dos víctimas fatales hay otros dos pasajeros heridos de gravedad.
Según dispusieron las autoridades a cargo del operativo, los heridos más graves por el vuelco fueron trasladados al Hospital General de Agudos de Mar del Plata, ubicado a unos 80 kilómetros del lugar del vuelco.
Un micro de larga distancia volcó en el kilómetro 325, a la altura de Gral Pirán. Se reportan múltiples heridos y dos muertos, personal de emergencia continúa trabajando en el…
— Noticias Argentinas (@NAagencia) November 25, 2025
Otros heridos son atendidos en Centros de Atención Primaria de localidades cercanas como Viboratá o Coronel Vidal.
De acuerdo a primarias versiones de testigos, el micro llevaba en total 56 pasajeros que viajaban a Mar del Plata para participar de un Congreso. Había salido de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, tuvo paradas en Morón, Moreno y Ciudadela, y se dirigía a Mar del Plata.
La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, de la Fiscalía de Delitos Culposos N°10 de Mar del Plata.