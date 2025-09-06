Tragedia en Islas del Ibicuy: tres hombres murieron al chocar una camioneta con un tren de carga
Un grave accidente se produjo este sábado en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12, en el cruce ferroviario de Médanos, departamento Islas del Ibicuy. Una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cuatro amigos fue embestida por un tren de carga de cereales que había partido desde Basavilbaso con destino a Puerto del Guazú.
Tres de los ocupantes de la camioneta fallecieron y el único sobreviviente permanece internado en grave estado en el Hospital San Antonio de Gualeguay.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Pesalaccia y Dannunzio murieron en el lugar, mientras que Christiansen perdió la vida poco después de haber sido rescatado. En tanto, el sobreviviente Diego Dannunzio (45) resultó con una fractura de fémur y se encuentra sedado.
El comisario Jorge Moreyra indicó que el grupo de amigos viajaba a pescar, ya que en el vehículo se encontraron equipos preparados para esa actividad. Por su parte, el jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, precisó que en la zona del siniestro existe señalización vertical y horizontal, pero no hay barrera ni advertencia sonora, lo que genera riesgos para quienes no conocen el sector.
“El tren pasa de forma diaria o semanal, hasta tres o cuatro veces por día y sin horario establecido porque se trata de un tren de carga”, explicó Paredes. Además, remarcó que hacía más de 15 años no ocurría un accidente de estas características en esa sección de la ruta.
Del operativo participaron efectivos de la Policía Departamental Islas, Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos, y personal de salud, quienes trabajaron en la extracción de los cuerpos atrapados en la camioneta.
Otra tragedia reciente en la zona
Semanas atrás, otro siniestro fatal ocurrió en el arroyo Paranacito, también en jurisdicción de Islas del Ibicuy, donde un Volkswagen Suran perdió el control y cayó al agua, provocando la muerte de dos personas. La búsqueda de los cuerpos demandó más de un día e intervino la fiscal Marina Cedrés, junto a buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos y bomberos voluntarios.