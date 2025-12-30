Tragedia en Córdoba: un turista murió ahogado al meterse a nadar en una cascada de La Cumbrecita
Un hombre de 35 años falleció ahogado este lunes por la noche en una cascada de La Cumbrecita, en la provincia de Córdoba, luego de ingresar al agua para nadar junto a amigos con quienes pasaba el día.
El trágico episodio ocurrió cerca de las 21 en la Cascada Grande, uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Calamuchita, ubicada a unos 120 kilómetros de la capital provincial. La víctima se encontraba en el lugar junto a dos amigos, cuando en un momento se sumergió en el agua y no volvió a salir a la superficie.
Al advertir la situación, sus acompañantes comenzaron a buscarlo y lograron sacarlo a flote, aunque el hombre no presentaba signos de reacción. De inmediato, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de asistencia médica.
Las tareas de reanimación se extendieron durante unos 20 minutos, pero no dieron resultado. Al arribar la ambulancia, el personal de Salud solo pudo constatar el fallecimiento.
En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal sanitario. De acuerdo a lo informado por La Voz, la víctima fue identificada como Ángel Martín Rabal, con domicilio en la ciudad de Córdoba.
Hasta el momento, se desconocen las causas del ahogamiento, aunque la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.