Tragedia en Córdoba: un adolescente falleció durante una práctica de fútbol en el club donde se formó el Cuti Romero
Un adolescente de 13 años murió tras descompensarse mientras entrenaba fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, ubicado en la Avenida Concejal Felipe Belardinelli al 3700, en el barrio Las Flores, Córdoba. La noticia conmocionó a la comunidad, a compañeros, entrenadores y familiares presentes.
El hecho ocurrió cerca de las 20 horas, durante la práctica habitual de la categoría del joven. Según informaron fuentes de Cadena 3, el adolescente se desplomó repentinamente, y los entrenadores junto a familiares iniciaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de la Policía y del servicio de emergencias. A pesar de los esfuerzos, el chico fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.
El parte oficial indicó que se trató de un caso de muerte súbita, un evento inesperado y potencialmente mortal que ocurre cuando el corazón deja de latir abruptamente, impidiendo que la sangre llegue al resto del cuerpo. En jóvenes, la causa más común son cardiopatías congénitas, problemas estructurales o funcionales del corazón presentes desde el nacimiento que muchas veces no presentan síntomas previos. En Argentina, se estima que ocurren 40.000 casos anuales, y más del 70% de estos episodios suceden fuera de hospitales, en hogares, lugares de trabajo, campos deportivos y espacios públicos.
El club San Lorenzo, fundado en 1930 y reconocido por ser el semillero del defensor de la Selección Argentina Cristian “Cuti” Romero, se encuentra hoy en estado de luto y brinda contención a los compañeros del adolescente. Romero comenzó su carrera en este club antes de pasar a Talleres de Córdoba y posteriormente a Europa, manteniendo siempre un vínculo afectivo con su institución de origen.
La tragedia pone nuevamente el foco sobre la importancia de controles médicos periódicos, protocolos de emergencia y chequeos en jóvenes atletas, ya que la práctica deportiva intensa puede revelar afecciones cardíacas previamente desconocidas. La Justicia y equipos médicos investigan actualmente los antecedentes de salud del joven para determinar las causas exactas de la descompensación.