Tragedia en Chaco: el hermano del gobernador Leandro Zdero atropelló y mató a un peatón
Horacio Zdero, hermano del gobernador de Chaco, atropelló y mató a un peatón el fin de semana en la localidad de Quitilipi. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 5 de la mañana y la víctima murió en el acto.
En circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, Zdero embistió a un hombre sobre el acceso Juan D. Perón cuando manejaba su camioneta Ford Ranger blanca.
Cuando el personal de salud llegó al lugar, la víctima había fallecido. En primera instancia se le diagnosticó un traumatismo encefalocraneano grave y se derivó el cuerpo a la morgue del hospital local para su autopsia, según informó Diario Chaco.
Este lunes, al trascender la noticia, el gobernador Leandro Zdero hizo un posteo en sus redes en el que se solidarizó con la familia de la víctima y sostuvo que su hermano se puso a disposición de la Justicia.
“Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”, posteó el gobernador chaqueño en su cuenta de X.
“Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”, agregó en la publicación que se realizó un rato antes de que el mandatario provincial se reuniera con Diego Santilli y Manuel Adorni en la Casa Rosada.
Medio locales informaron que el test de alcoholemia realizado por agentes de Tránsito y Patrulla Vial a Horacio Zdero dio negativo.
La causa quedó en manos del fiscal Marcelo Soto e inicialmente quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.