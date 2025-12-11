Tragedia en Bahiense del Norte: Junto a su abogado defensor, declaró Leandro Ginóbili
Leandro Ginóbili, hermano del ex basquetbolista Emanuel Ginóbili, declaró este miércoles ante la Justicia en el marco de la causa en la que se encuentra imputado por la tragedia del club Bahiense del Norte, en la que murieron 13 personas durante el fuerte temporal registrado en Bahía Blanca en diciembre de 2023.
Según medios de la ciudad bonaerense, Ginóbili expuso durante cuatro horas ante el responsable de la UFIJ N°1, el fiscal Cristian Aguilar, y “contestó todas las preguntas ampliamente, en forma espontánea”, comentó su abogado, Sebastián Cuevas, en declaraciones a medios locales.
En específico, está acusado del delito de estrago culposo agravado por la muerte, debido a su rol como máximo dirigente de la institución.
Al momento del hecho, el ex basquetbolista de 55 años era presidente de la institución bahiense, y según la Fiscalía, ignoró las dos alertas meteorológicas de nivel naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional, además de una advertencia municipal, por las que debería haber suspendido las actividades.
“Tiene que ver con la imposibilidad de previsión de un evento climático de la magnitud del que ocurrió y también con la imposibilidad de evitarlo, aún sin el trámite de habilitación culminado, como se le estaba reprochando”, argumentó Cuevas.
Dijo, además, que no habían recibido ninguna advertencia al respecto, apuntó contra las normativas municipales y si bien reconoció que el club no contaba con habilitación, aclaró que desconocía que el club no estuviera en condiciones de funcionar.
“Es un extremo que no vamos a negar, es una cuestión fáctica e indubitable. El club no estaba habilitado, estaba en trámite de habilitación. Lo que estamos sosteniendo es que había tres requisitos que pedía la Municipalidad: la presentación de un plano suscripto por un profesional y luego eso se presentaba en la Municipalidad, un final de Bomberos, que resta culminar y presentar, y una red de tendido eléctrico”, indicó.
En ese sentido, el abogado añadió: “Nosotros hacemos hincapié en que la cuestión edilicia no tuvo ningún tipo de observación, ni por parte del profesional que contrató el club, ni por parte de la Municipalidad, con lo cual ese trámite iba a seguir sus carriles normales, e indefectiblemente en cuanto a ese punto en especial, no iban a haber observaciones y se iba a terminar habilitando”.
“La falta de habilitación no implica que se iba a evitar el resultado, es nuestra postura. La ordenanza (municipal) no tiene que ver con actividades con fines comerciales o lucrativos, pero más allá de eso no hubo ningún tipo de intimación por parte del Municipio a que cesen las actividades. Y la actividad del club es pública y notoria, existía antes, e incluso se realizaron actos por partes de funcionarios de distintos partidos políticos. En ningún momento (el municipio) intimó al cese ni clausuró”, completó.
En tanto, según las mismas fuentes, Ginóbili se refirió a otro de los imputados, el ingeniero Pablo Ascolani, responsable los informes estructurales de 2014 y 2016 que avalaron el estado del edificio, y manifestó que su tarea fue dar fe de la cantidad de metros que estaban construidos, pero no acerca de la seguridad de las instalaciones del club.
En la causa también se encuentra imputada Laura Fabiana Soberón, exresponsable del área de Habilitaciones del Municipio, por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.