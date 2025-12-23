Tragedia de Bahiense del Norte: Allanan e incautan el celular de Leandro Ginobili
Por disposición de la fiscalía a cargo de Cristian Aguilar, en las últimas horas se llevó adelante un allanamiento en el domicilio de Leandro Ginóbili, hermano del exbasquetbolista Manu Ginóbili, en el marco de la investigación por la tragedia ocurrida en el club Bahiense del Norte, que dejó 13 personas fallecidas tras el derrumbe de un muro durante el fuerte temporal de diciembre de 2023 en Bahía Blanca.
El procedimiento incluyó el secuestro del teléfono celular del exdirigente, con el objetivo de analizar las conversaciones mantenidas en las horas posteriores al hecho. Ginóbili, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la institución, es uno de los tres imputados en la causa.
Según confirmaron fuentes judiciales al diario La Nueva, la medida se concretó tras haberse diligenciado “una orden de presentación con allanamiento en subsidio”. Desde la fiscalía explicaron que la decisión fue adoptada luego de recabar diversos testimonios en los últimos días, que indicarían que el dispositivo podría contener información relevante para la investigación.
El allanamiento fue realizado por personal policial en la vivienda ubicada sobre calle Patricios al 200, y se trató de una medida de prueba solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que fue cumplida por el imputado a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas.
Cabe recordar que el viernes pasado el fiscal Aguilar solicitó que todos los integrantes de la Comisión Directiva del club prestaran declaración testimonial en simultáneo, además de requerir que exhibieran los chats correspondientes a las horas posteriores a la tragedia. A partir de ese análisis surgió la necesidad de incautar el celular del entonces presidente de la entidad.
La investigación avanzó, además, sobre otros aspectos sensibles del caso. Entre ellos, se detectó que parte de la dirigencia del club mantenía contactos con peritos oficiales vinculados al expediente, así como conversaciones que podrían agravar la situación procesal de los imputados.
Leandro Ginóbili, de 55 años, fue uno de los responsables señalados por la fiscalía en relación con el siniestro. De acuerdo a la acusación, el exdirigente “ignoró las alertas emitidas ese día, por las que debería haber suspendido las actividades que derivaron en tragedia”.
En la nómina de imputados también figura Laura Fabiana Soberón, jefa del Departamento de Habilitaciones del municipio de Bahía Blanca.