Tragedia ambiental irreversible: Detectaron tres nuevos focos de incendio en el parque nacional Los Alerces
Las autoridades confirmaron la aparición de tres nuevos focos de incendio en las últimas 72 horas en el sector sur del Parque Los Alerces, en Chubut. Según informaron desde la Administración de Parques Nacionales, todos habrían sido provocados de manera intencional.
El escenario vuelve a tensarse tras las lluvias de mediados de febrero que habían llevado alivio a la Comarca Andina. De acuerdo con estimaciones realizadas a partir de imágenes satelitales, los incendios iniciados meses atrás ya consumieron alrededor de 40 mil hectáreas.
Uno de los focos permanece activo en La Tapera, en la margen norte del río Futaleufú, entre la población Burgos y Toro, en la portada sur del parque y cerca del límite con Chile. Así lo confirmó el intendente del área protegida, Ariel Rodríguez.
Evacuación preventiva y combate condicionado por el viento
El lunes se detectó un foco secundario que puso en riesgo a la población de Toro, integrada por unas 20 personas, que debieron ser evacuadas de forma preventiva cuando el fuego avanzó hasta unos 50 metros de las viviendas. Ese frente ya fue contenido.
Durante esa jornada, las ráfagas de viento superiores a 70 kilómetros por hora impidieron el trabajo de los medios aéreos. Este martes, en cambio, las condiciones mejoraron y permitieron avanzar en las tareas sobre los bordes del incendio.
A primera hora se realizó un sobrevuelo para delimitar el perímetro activo y definir la estrategia de ataque. Las cuadrillas trabajan con apoyo de embarcaciones para el traslado y maquinaria vial destinada a la apertura de cortafuegos y fajas de contención.
Rodríguez descartó que estos focos estén vinculados con el incendio iniciado en Puerto Café a comienzos de diciembre. “No es un rebrote ni fue causado por una tormenta eléctrica”, aclaró.
Investigación judicial y restricciones preventivas
Las autoridades señalaron que los focos aparecieron en zonas sin uso público ni senderos habilitados, lo que refuerza la hipótesis de intencionalidad. Dos están separados por aproximadamente 1.000 metros y el tercero a unos 50 kilómetros.
En paralelo, se dispusieron restricciones en el Embalse Amutui Quimey y en sectores del Río Grande, en Futaleufú, donde se prohibieron actividades náuticas y la circulación de personas por la operación intermitente de aeronaves hidrantes.
Desde la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias confirmaron que ya se iniciaron actuaciones legales con intervención de peritos de la Policía Federal Argentina.
Además, se reforzaron los controles en accesos al parque, caminos vecinales y zonas rurales, mientras continúa el operativo para contener el fuego y evitar nuevos focos.