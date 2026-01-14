Trabajos en la red de agua potable de avenida Blas Parera pueden generar baja presión en la zona oeste de Paraná
Personal de la Municipalidad de Paraná lleva adelante durante la tarde de este martes una intervención en la red de agua potable sobre avenida Blas Parera, donde se realizan tareas de reparación en una cañería distribuidora de 150 milímetros, en inmediaciones del cruce con la colectora de avenida Circunvalación José Hernández.
Como consecuencia de estos trabajos, podrían registrarse episodios de baja presión en el suministro de agua potable en el sector comprendido entre Ayacucho, Almafuerte, López Jordán y Don Bosco, además de áreas aledañas.
Desde el área técnica se informó que las labores se extenderán durante las próximas horas, hasta completar la reparación de la cañería afectada y normalizar el servicio.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios del área impactada que adopten las previsiones necesarias y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva, los cuales permiten garantizar el abastecimiento para las actividades esenciales del hogar mientras duren los trabajos.