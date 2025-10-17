Trabajos de saneamiento en el arroyo Hondo mejoran el drenaje y previenen anegamientos en Islas del Ibicuy
Con el objetivo de mejorar el drenaje hídrico y prevenir anegamientos en el sur entrerriano, la provincia avanza con trabajos de saneamiento y mejora en el arroyo Hondo, que atraviesa los distritos Ceibas y Ñancay, en el departamento Islas del Ibicuy.
La limpieza del cauce permitirá optimizar la capacidad de escurrimiento del arroyo y reducir el impacto de las crecidas. Las tareas comprenden la remoción de camalotes a lo largo de cinco kilómetros, ejecutadas por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Los trabajos se realizan con una dragalina, maquinaria especializada en operar en zonas de humedales y cursos de difícil acceso, lo que garantiza una intervención eficiente y respetuosa con el entorno natural. Actualmente, la obra se encuentra en ejecución y próxima a su finalización.
El director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, destacó que estas acciones integran un plan sostenido de mantenimiento y mejora de los sistemas hídricos provinciales. “Apuntamos a brindar soluciones concretas en materia hidráulica y sanitaria en distintos puntos de la provincia. En un contexto donde cada acción del Estado debe ser eficiente, estas obras mejoran la calidad de vida de los entrerrianos”, afirmó.
Además, subrayó la importancia de mantener el sistema en condiciones frente a eventos climáticos adversos: “Este tipo de intervenciones son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicos, especialmente ante fenómenos meteorológicos”, agregó.